Πολιτισμός

Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η έκθεση ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η έκθεση, την οποία διοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, θα διαρκέσει έως το Σάββατο 14 Μαρτίου.
Ο ζωγράφος Χάρης Βαϊλάκης έχει γράψει για το έργο του:
«Ζωγραφίζω από τότε που με θυμάμαι. Αλλά από την εποχή που ξεκίνησα να εργάζομαι ως αρχιτέκτονας, η ζωγραφική αποτελούσε ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της δουλειάς μου. Ήθελα να διασώσω τα παλιά κτίρια του Ηρακλείου, τα οποία κατεδαφίζονταν για να γίνουν πολυκατοικίες. Και αυτά ήταν πολλά, με αποτέλεσμα να ζωγραφίζω όλο και περισσότερο με την ελπίδα κάτι να μείνει. Αυτό, όμως, είχε ως συνέπεια να αγαπήσω εξίσου με το καθημερινό επάγγελμα, την ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική. Σταδιακά, τα θέματα που με ενδιέφεραν, διευρύνθηκαν για να περιλάβουν, τοπία, νεκρές φύσεις, θαλασσογραφίες, απομεινάρια οικισμών από τα ταξίδια μου σε όλη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ζωγραφική μου είναι παραστατική με αφαιρετικά στοιχεία και εκφράζομαι κυρίως μέσα από ακουαρέλες και ακρυλικά χρώματα».

Πληροφορίες έκθεσης:
Έκθεση Ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη
Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου | Δημοτική Πινακοθήκη
Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Εγκαίνια έκθεσης Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00
Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου
Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο  Τ.: 2813409228, E-mail: artgallery@heraklion.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή  – Σάββατο 10:00 -18:00
Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά
Είσοδος Ελεύθερη»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

