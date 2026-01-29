Στη Θεσσαλονίκη το C130 με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται το αεροσκάφος C130, το οποίο απογειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Πέμπτης (29/01) από την Τιμισοάρα για να μεταφέρει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία.

Οπως μετέδωσε το ertnews, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» δίνουν το «παρών», σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ για να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν έως την Τούμπα όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων νεαρών.

Νωρίτερα την Πέμπτη, αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.