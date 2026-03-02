Στη Σούδα όλη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων – Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα

Ολη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας επισκέφτηκε την Κυριακή την βάση της Σούδας για να εξετάσει τα αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας τα οποία αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές, στη βάση της Σούδας μετέβησαν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Δευτέρας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη βάση της Σούδας και απάντησε ότι: «Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε αίσθηση κινδύνου στους πολίτες».

Ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με αθηναϊκά ΜΜΕ, παρέπεμψε στο υπουργείο Άμυνας, το οποίο διέψευσε σενάρια πως κλείνει η Σούδα και ανέφερε ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Υπενθύμισε επίσης ότι στην έκτακτη σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ το Σάββατο συζητήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας σε εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στην Ελλάδα ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγω παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες. Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα, να μείνουμε σε όσα έχουν ειπωθεί» απάντησε ο κ.Μαρινάκης σε δεύτερη ερώτηση.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αυξημένα μέτρα, όπως η είσοδος σε ειδικό προσωπικό μέσα στην Αμερικανική Ευκολία έχει λάβει η αμερικανική πλευρά ενώ αυξημένα μέτρα έχει λάβει και η Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της σε σχέση με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι ως προς το αν υπάρχει απειλή για τη Σούδα, ο αναλυτής, ∆ρ. Μηνάς Λυριστής, Junior Scholar στο Strategy International μίλησε στα «Χανιώτικα νέα», βάζοντας τα πράγµατα σε µια ρεαλιστική διάσταση.