Στη σωστή µεριά της ιστορίας

Παρασκευάς Περάκης
Η υπόθεση της γραµµής υψηλής τάσης Χανιά – ∆αµάσταγραµµής υψηλής τάσης Χανιά – ∆αµάστα εξελίσσεται σε µια δοκιµασία αξιοπρέπειας για ολόκληρη την Κρήτη.

Κι όµως σε αυτό τον αγώνα, έχει αφεθεί µόνος του απέναντι στα θηρία ο ∆ήµος Αποκορώνου και προσωπικό ο δήµαρχος Χαράλαµπος Κουκιανάκης που από την πρώτη στιγµή αντέδρασε αντιλαµβανόµενος την καταστροφή που βρίσκεται προ των πυλών.

Λοιδορήθηκε, υποτιµήθηκε, αντιµετωπίστηκε από ορισµένους  ως ένας γραφικός λαϊκιστής που «φωνάζει», την ώρα που…. αέρα-πατέρα, αυτοδιοκητικοί του νησιού µας έδιναν την ψήφο και την… ευλογία τους σε αυτό το απαράδεκτο σχέδιο των πυλώνων.

Χρειάστηκε να έρθει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να πέσουν οι µάσκες. Να παρουσιαστεί µια έκθεση που µε επιστηµονικούς όρους επιβεβαιώνει αυτά που φώναζε εδώ και καιρό µια ολόκληρη τοπική κοινωνία: ότι δηλαδή το έργο αυτό, όπως σχεδιάστηκε, δηµιουργεί ένα δυστοπικό µέλλον όχι µόνο για τον Αποκόρωνα, αλλά για ένα τεράστιο κοµµάτι της ενδοχώρας της Κρήτης.

Και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήµατα.

Πώς βρέθηκαν άνθρωποι να εγκρίνουν ένα τέτοιο σχέδιο; Πώς πέρασε από υπηρεσίες, επιτροπές, γνωµοδοτήσεις και πολιτικά “φίλτρα” ένα σχέδιο που  διασχίζει Natura, UNESCO, ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, µιτάτα, φαράγγια και οικισµούς;

Ποιοι ακριβώς κοίταξαν αυτόν τον χάρτη µε τους 269 πυλώνες και είπαν «ναι, προχωράµε»; Κυρίως όµως: πού είναι όλοι οι υπόλοιποι;

Πού είναι οι υπόλοιποι δήµαρχοι του νοµού Χανίων και της Κρήτης; Πού είναι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες που κατά τα άλλα δίνουν καθηµερινά µάχες για την ανάπτυξη, τον τουρισµό, την ποιότητα ζωής και την «ταυτότητα του τόπου»;

Πού είναι οι υπόλοιποι βουλευτές του νησιού εκτός από τον Παύλο Πολάκη που ήταν στην παρουσίαση της µελέτης; Πού είναι οι κοινές παρεµβάσεις, τα έκτακτα συµβούλια και τα µέτωπα που θα περίµενε κανείς να συνταχθούν απέναντι σε ένα σχέδιο που απειλεί  τα Λευκά Όρη, τον Ψηλορείτη, τη Λίµνη Κουρνά, το Αρκάδι, την Ελεύθερνα;

Ποιοι και γιατί θεωρούν νοµοτέλεια την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, των µνηµείων και της φύσης στην ηµιορεινή Κρήτη;

Κι είναι ακόµα πιο τροµακτικό αν αναλογιστεί κανείς τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ένας επίµονος δήµαρχος στον Αποκόρωνα, µια αντιπολίτευση που επέδειξε σπάνια ενότητα, µε επικεφαλής τους κ.κ. Κουκλινό, Γύπαρη, Μελισσάκη.

Γιατί σε µια εποχή όπου όλοι µιλούν σε φιέστες και συνέδρια για βιώσιµη ανάπτυξη, πράσινη µετάβαση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, χρειάστηκε ένας µοναχικός αυτοδιοικητικός αγώνας για να αποκαλυφθεί τι πραγµατικά σχεδιάζεται πάνω στα βουνά της Κρήτης;

Έστω την ύστατη στιγµή, θα σταθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και θα στοιχηθούµε στη σωστή µεριά της τοπικής ιστορίας;

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

