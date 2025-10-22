Στη Ν. Σμύρνη για το εξ αναβολής με Χίο ο ΝΟΧ

Τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής δίνει απόψε (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου) ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ΑΝΕΚ LINES, αντιμετωπίζοντας τον ΝΟ Χίου στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:30, με την ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη να επιδιώκει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην Waterpolo League, παίζοντας σε ουδέτερη έδρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση του Ομίλου «ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES θέλει να δώσει συνέχεια στη θετική πορεία που ξεκίνησε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν απέσπασε ισοπαλία στην Πάτρα απέναντι στον τοπικό ΝΟ Πατρών.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής του ΝΟ Χανίων δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα»