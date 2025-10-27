Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος από τα Χανιά μετά από πτώση από πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από χθες ένας 11χρονος από τα Χανιά ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με τραύμα στο κεφάλι όπου και χειρουργήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από χθες ένας 11χρονος από τα Χανιά ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.