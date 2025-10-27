Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος από τα Χανιά μετά από πτώση από πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από χθες ένας 11χρονος από τα Χανιά ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με τραύμα στο κεφάλι όπου και χειρουργήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.