Στη Λότζια ο Αλ. Τσίπρας – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου, μαζί με τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Κατερίνα Δουλγεράκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιώργο Αγριμανάκη, Ιωάννα Καλονάκη και Γιώργο Καραντινό.
Στη συνάντηση που ακολούθησε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου « παρουσία και του Βουλευτή Ευβοίας Μίλτου Χατζηγιαννάκη, συζητήθηκαν δομικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η υποστελέχωση και η έλλειψη πόρων, καθώς και σημαντικά θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής.
Μεταξύ αυτών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την παύση της λειτουργίας του, οι διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», το στεγαστικό πρόβλημα, το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, που αξιολογείται ιδιαίτερα από τη Δημοτική Αρχή, η περαιτέρω αξιοποίηση του Παγκρητίου Σταδίου και των αθλητικών υποδομών του Δήμου, καθώς η πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη για την αποκατάσταση των τομών στους δρόμους που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή.
Ο πρώην Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Δήμαρχο Ηρακλείου κάθε επιτυχία στο έργο της Δημοτικής Αρχής καθώς, όπως ανέφερε, το Ηράκλειο είναι ένας δυναμικός Δήμος αλλά και μια ιδιαίτερα σημαντική πόλη όχι μόνο για το νησί της Κρήτης.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως αναμνηστικό δώρο στον Αλέξη Τσίπρα το βιβλίο «Ηράκλειο, μια πόλη πολλές ιστορίες» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και το αγαλματίδιο με τον Γρύπα, το σύμβολο του Δήμου Ηρακλείου»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

