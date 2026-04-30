Στη γκρίζα ζώνη των «τιµωρών»

Οι καιροί που οι Έλληνες αναζητούσαν κουράγιο και παρηγοριά στις περιπέτειες του «Γιώργου Θαλάσση» έχουν περάσει -µάλλον- ανεπιστρεπτί.

Η ανάγκη όµως για «µικρούς ήρωες» παραµένει. Εµφανίζεται αντανακλαστικά σε µια κοινωνία που µαθηµένη πλέον στην αρένα των κοινωνικών δικτύων, βαφτίζει µε περίσσια ευκολία την οργή δικαιοσύνη, την εκδίκηση κάθαρση και την αυτοδικία πράξη γενναιότητας.

Και κάπως έτσι, στο πρόσωπο του 89χρονου που άρχισε να µπαλοτοκοπά µέσα στον ΕΦΚΑ και στα ∆ικαστήρια, πολλοί είδαν τη φιγούρα ενός «σύγχρονου Ροµπέν των ∆ασών», ενώς τιµωρού που θα δαµάσει το τέρας της γραφειοκρατίας στο ελληνικό ∆ηµόσιο.

Αρκετοί επιδοκίµαζαν, αλλά οι περισσότεροι µάλλον κινήθηκαν σε αυτή την… γκρίζα ζώνη όπου σπεύδουµε στον δράστη να βρούµε ένα άλλοθι. «Φαντάσου τι τράβηξε», «άραγε πόσα χρόνια τον παιδεύανε µε τη σύνταξη», «τα ήθελαν και τα έπαθαν», µερικές από τις πιο… ψύχραιµες ατάκες που διάβασε κανείς σε διάφορα σχόλια κάτω από σχετικές αναρτήσεις.

(Και) σε αυτή την περίπτωση όµως, η βιασύνη µας να κατασκευάσουµε το αφήγηµα προηγήθηκε της πραγµατικότητας. Γιατί όσο ξεδιπλώνεται η υπόθεση, τόσο φαίνεται πως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, ούτε τόσο «βολικά» για να φτιάξουµε ένα σενάριο αδικίας.

Κι αυτό µάλλον είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης: όχι η ίδια η πράξη -που είναι αυτονόητα καταδικαστέα- αλλά η προθυµία µε την οποία ένα κοµµάτι της κοινής γνώµης σπεύδει να την εντάξει σε ένα µοτίβο «δίκαιης αγανάκτησης». Βάζοντας µπροστάρη τον δράστη, στο να εκφράσει µια συσσωρευµένη κοινωνική αγανάκτηση.

Ακόµα κι αν είχε όµως χίλια δίκια µε το µέρος του, η αυτοδικία δεν µπορεί ποτέ να είναι λύση. ∆εν αποκαθιστά καµία αδικία, δεν διορθώνει κανένα σύστηµα, δεν θεραπεύει κανένα συλλογικό τραύµα. Το µόνο που κάνει είναι να ανοίγει νέες πληγές.

Κρίνουµε µε ευκολία από την… κόψη της στιγµής. Aν τα σκάγια έβρισκαν ένα περαστικό παιδάκι, έναν πολίτη άσχετο µε την όποια διένεξη, θα µιλούσαµε όλοι µε διαφορετικούς όρους. Βιαζόµαστε πολύ· να δικάσουµε ή να αθωώσουµε, να αποδώσουµε χαρακτηρισµούς.

Κι όποιον πάρει ο χάρος…