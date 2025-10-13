Στη φυλακή μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος για την σφοδρή επίθεση με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, που κατηγορείται για την σφοδρή επίθεση με πιρούνι σε βάρος της εγκύου συντρόφου του, την οποία τραυμάτισε πολύ σοβαρά

Ο 43χρονος που κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και δύο πλημμελήματα, φέρεται να μην έδωσε εξηγήσεις για όσα του καταλογίζονται, αρνούμενος να απαντήσει στην ανακρίτρια και εν συνεχεία στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενη προβλήματα και ακούσιες νοσηλείες σε ψυχιατρικό ίδρυμα του 43χρονου.