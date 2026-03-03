Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα ο ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Ενοχος για παράνομη είσοδο στη χώρα με ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, κρίθηκε ο Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στην Σούδα.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, ο ύποπτος ο οποίος προσήχθη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα, δικάστηκε από το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδων ευρώ χωρίς αναστολή.

Κατά την απολογία του με τη βοήθεια μεταφράστριας ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Στο μεταξύ, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργείται έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί εάν πράγματι ο συλληφθείς λειτουργούσε ως κατάσκοπος.

Σήμερα αναμένεται να σταλούν στον εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΠ.