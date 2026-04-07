Στη δυτική Κρήτη οι περισσότερες βροχές – Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Η βροχομετρική εικόνα της Κρήτης έως τις 6 Απριλίου 2026 δείχνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εξακολουθούν να καταγράφονται στη δυτική Κρήτη.

Οπως σημειώνει ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, κύριος ερευνητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεως και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, η εκτιμώμενη μέση βροχή για το διάστημα 15/3–6/4 διαμορφώνεται στα 220 mm στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, στα 140 mm στην Π.Ε. Ηρακλείου και στα 110 mm στην Π.Ε. Λασιθίου. Κατά τόπους, τα ύψη βροχής είναι αισθητά υψηλότερα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Π.Ε. Χανίων, όπου τοπικά προσεγγίζονται τα 1.100 mm.

Σε σύγκριση με το 2025, η εικόνα εμφανίζεται ενισχυμένη κυρίως στην Π.Ε. Χανίων, όπου έως τις 6/4/2026 έχει ήδη καταγραφεί περίπου 10% περισσότερη βροχή από το σύνολο του 2025.


Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συγκριτική οπτική αποτίμηση δορυφορικών εικόνων Sentinel-1, οι οποίες δείχνουν ότι στις 6/4/2026 η επιφάνεια νερού στο φράγμα Αποσελέμη εμφανίζεται περίπου τριπλάσια σε σχέση με την εικόνα της 6/3/2026. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει τη σαφή βελτίωση της πληρότητας του ταμιευτήρα μέσα σε έναν μόλις μήνα, ως αποτέλεσμα των τελευταίων βροχοπτώσεων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

