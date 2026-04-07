Στη δυτική Κρήτη οι περισσότερες βροχές – Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Η βροχομετρική εικόνα της Κρήτης έως τις 6 Απριλίου 2026 δείχνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εξακολουθούν να καταγράφονται στη δυτική Κρήτη.

Οπως σημειώνει ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, κύριος ερευνητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεως και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, η εκτιμώμενη μέση βροχή για το διάστημα 15/3–6/4 διαμορφώνεται στα 220 mm στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, στα 140 mm στην Π.Ε. Ηρακλείου και στα 110 mm στην Π.Ε. Λασιθίου. Κατά τόπους, τα ύψη βροχής είναι αισθητά υψηλότερα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Π.Ε. Χανίων, όπου τοπικά προσεγγίζονται τα 1.100 mm.

Σε σύγκριση με το 2025, η εικόνα εμφανίζεται ενισχυμένη κυρίως στην Π.Ε. Χανίων, όπου έως τις 6/4/2026 έχει ήδη καταγραφεί περίπου 10% περισσότερη βροχή από το σύνολο του 2025.



Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συγκριτική οπτική αποτίμηση δορυφορικών εικόνων Sentinel-1, οι οποίες δείχνουν ότι στις 6/4/2026 η επιφάνεια νερού στο φράγμα Αποσελέμη εμφανίζεται περίπου τριπλάσια σε σχέση με την εικόνα της 6/3/2026. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει τη σαφή βελτίωση της πληρότητας του ταμιευτήρα μέσα σε έναν μόλις μήνα, ως αποτέλεσμα των τελευταίων βροχοπτώσεων.