Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή

Στη δίνη ενός πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες για όλο τον κόσμο βυθίζεται η Μέση Ανατολή.

Οπως μετέδωσε το ertnews, Ισραηλινοί και Αμερικανοί εξαπέλυσαν δύο κύματα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις του Ιράν.

«Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και κάλεσε τους Φρουρούς της Επανάστασης να παραδώσουν τα όπλα και τον ιρανικό λαό να καταλάβει την εξουσία. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης, που έπληξε με πυραύλους και drones Ισραηλινούς και Αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις έγιναν από αέρος και θαλάσσης, επλήγησαν πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι επλήγη και ένα σχολείο και υπάρχουν δεκάδες νεκροί.

Η κατάσταση στο Τελ Αβίβ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι σειρήνες ήχησαν για τρίτη φορά από τις οκτώ το πρωί λόγω της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με κατεύθυνση το κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί το προληπτικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, συμμετέχουν αεροσκάφη κρούσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ μεταδόθηκε πως στην αποστολή παίρνουν μέρος αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, ιπτάμενα τάνκερ και ιπτάμενα ραντάρ.

Σε πλήρη ετοιμότητα τέθηκαν οι υπόγειες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας, καθώς, όταν σήμαναν οι σειρήνες, οι Ισραηλινοί έτρεξαν στα καταφύγια. Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews, Κωστής Κωνσταντίνου, στο Ισραήλ επικρατεί η γνώριμη αίσθηση που καταγράφεται πάντα σε ανάλογες κρίσιμες περιστάσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα ενότητας και ανθεκτικότητας. Οι πολίτες παραμένουν σε στάση αναμονής, περιμένοντας να διαπιστώσουν την τελική έκβαση και την κατεύθυνση που θα λάβει η παρούσα κατάσταση, καθώς η μόνη πολιτική εξέλιξη που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου χωρίς όμως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Από τα ισραηλινά πλήγματα έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι, ενώ επισημάνθηκε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν ιρανικά πυραυλικά συστήματα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν αυτά εκτοξεύσουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των ιρανικών πυραύλων που έχουν εκτοξευθεί ξεπερνά τους 200, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 100. Οι αναχαιτίσεις από το σύστημα αεράμυνας (Iron Dome) είναι συνεχείς πάνω από το κεντρικό Τελ Αβίβ, ακόμη και κοντά σε κυβερνητικά κτίρια και την Πλατεία Ομήρων, με τις εκρήξεις και τις λάμψεις να είναι ορατές σε ζωντανή μετάδοση.

Παρά τα πλήγματα, μεταδίδεται ότι η Τεχεράνη επιδεικνύει ανθεκτικότητα, διαθέτοντας ένα οπλοστάσιο άνω των 2.000 πυραύλων έτοιμων προς χρήση. Παράλληλα, η ένταση εξαπλώνεται, καθώς το Ιράν φέρεται να έχει πλήξει στόχους σε χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

Εκτός από τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ, το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις στην αμερικανική ναυτική βάση στο Μπαχρέιν, αλλά και σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, καθώς και σε αμερικανική βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ σειρήνες ήχησαν και στην Ιορδανία.