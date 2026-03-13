Στη δίνη της κερδοσκοπίας   

Ένα νέο ράλι ανατιµήσεων αλλά και κερδοσκοπίας φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη µετά το νέο πολεµικό µέτωπο που άνοιξε από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η άνοδος της τιµής των καυσίµων δείχνει τον δρόµο και ο αντίκτυπος από αυτή την εξέλιξη θα φτάσει µέχρι την τσέπη του κάθε νοικοκυριού. Η παγκοσµιοποιηµένη αγορά δεν φαίνεται να λειτουργεί σαν ειρηνοποιός δύναµη, όπως κάποιοι αφελώς κατά καιρούς υποστηρίζουν, βασίζοντας τα επιχειρήµατά τους στην αλληλεξάρτηση που δηµιουργούν οι διακρατικοί αγωγοί ενέργειας και το διεθνοποιηµένο εµπόριο.

Αντίθετα, η µοίρα της παγκόσµιας οικονοµίας µοιάζει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από λίγους και ισχυρούς. Κυρίως από εκείνους που αρέσκονται να ασκούν τη διπλωµατία των όπλων, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Ρωσία.

Οι έλεγχοι (πάντα εντατικοί) που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως µέτρο για την καταπολέµηση της αισχροκέρδειας, δυστυχώς, δεν ήταν ποτέ το… φόρτε µας ως οργανωµένη Πολιτεία.

Το πλαφόν δε στο περιθώριο του κέρδους σε καύσιµα και αγαθά είναι αµφίβολο αν θα φέρει χειροπιαστά θετικά αποτελέσµατα σε µια αγορά γαλουχηµένη και απορυθµισµένη ως… ελεύθερη.

Για µια ακόµα φορά φαίνεται πως οι απλοί πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το µάρµαρο για όσα «γίνονται γι’ αυτούς χωρίς αυτούς».