Στη Διεθνή Έκθεση ANUGA 2025 η Περιφέρεια Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε για μία ακόμη φορά στην Διεθνή Έκθεση ANUGA 2025, που διεξήχθη στην Κολωνία της Γερμανίας, με πολύ μεγάλη ανταπόκριση και θετικά σχόλια από χιλιάδες επισκέπτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «η ANUGA, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις για τον κλάδο τροφίμων & ποτών, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, προσελκύοντας χιλιάδες εκθέτες από όλο τον κόσμο και πλήθος εμπορικών επισκεπτών. Τη φετινή χρονιά η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 8.000 εκθέτες από 110 χώρες που μετέτρεψαν την Κολωνία σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης της διεθνούς βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ημερών. Η έκθεση υποδέχθηκε περισσότερους από 145.000 επισκέπτες από περισσότερες από 190 χώρες.
Το Περίπτερο της Περιφέρειας κέρδισε τις εντυπώσεις και τα προϊόντα της Κρητικής γης εντυπωσίασαν τους επισκέπτες με την ποιότητα, την συσκευασία και τις διεθνείς βραβεύσεις τους. Πρωταγωνιστής ήταν για μία ακόμη φορά το ελαιόλαδο ενώ ξεχώρισαν, οι σταφίδες και τα προϊόντα με βάση την αλόη.
Στο Περίπτερό της η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του νησιού φιλοξένησε 6 επιχειρήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να αναδείξουν τα μοναδικά τοπικά τους προϊόντα στη διεθνή αγορά και τη δυνατότητα άμεσων επαφών B2B με αγοραστές και διεθνή δίκτυα διανομής.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνιος Φιλιππής, ο οποίος συνομίλησε με τους εκθέτες και τους συνεχάρη για τις προσπάθειες τους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην ANUGA 2025 που συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις για τον κλάδο τροφίμων & ποτών, αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Κρήτης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκθέσεις δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, να εντοπίσουν νέες αγορές και να προβάλουν τα ποιοτικά προϊόντα τους σε ένα απαιτητικό κοινό. Τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά εμείς τους δίνουμε ταυτότητα για να ταξιδεύουν σε διεθνής αγορές».
Το Περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξαν η Μάνια Μυλωνάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων και η Ελένη Μαλανδράκη, στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης, οι οποίες ενημέρωσαν τους επισκέπτες τόσο για τις δράσεις της Περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα όσο και για τα οφέλη της Κρητικής Διατροφής. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»»

