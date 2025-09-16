Στέρεψαν οι πηγές στα Μεσκλά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

Τρίτη χρονιά ξηρασίας, τρίτη χρονιά που οι πηγές των Μεσκλών στερεύουν αφήνοντας περισσότερα από 900 στρ. καλλιεργειών µε ελάχιστο νερό!

Οι πηγές των Μεσκλών από όπου θα τροφοδοτούνταν το χειµώνα µε νερό το φράγµα Βαλσαµιώτη ώστε το καλοκαίρι να µπορεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες, παρουσιάζουν απελπιστική εικόνα.

Βρεθήκαµε χθες το µεσηµέρι στα “Κεφαλοβρύσια”, από όπου το νερό έτρεχε ακόµα και τους πιο θερµούς µήνες. ∆εν υπάρχει νερό ούτε για δείγµα, µε τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεσκλών κ. Μιχάλη Βουλγαράκη να δηλώνει την ανησυχία του.

«Έχουν διαλύσει τα αβοκάντο, τα πορτοκάλια είναι στο µέγεθος του καρυδιού και όλη µέρα τσακωνόµαστε µε τους παραγωγούς που ζητάνε νερό! Είναι τρίτη συνεχή χρονιά που οι πηγές µας έχουν ξεραθεί» µας λέει ο κ. Βουλγαράκης. Ο ΤΟΕΒ λάµβανε νερό µε φυσική ροή από τις πηγές και το διέθετε στους καλλιεργητές. Πλέον µε µεγάλες δυσκολίες µαζεύονται 40 κυβικά την ώρα για 900 στρέµµατα. «Και µιλάµε µόνο για κηπευτικά, εσπεριδοειδή, αβοκάντο. Οι ελιές δεν είναι αρδεύσιµες και αν ήταν θα τις “κόβαµε” από το πότισµα για τις άλλες καλλιέργειες. Στα “Κεφαλοβρύσια” από το τέλος Ιουλίου έχει στεγνώσει η πηγή» µας σηµειώνει.

Προκειµένου να καταφέρει να µαζέψει έστω 40 κυβικά την ώρα ο ΤΟΕΒ έχει προχωρήσει σε διάφορες ευρεσιτεχνίες.

• Λαµβάνει νερό φυσική ροή από τη πηγή της “Παναγίας” µε δύο αντλίες των 15 κυβικών την ώρα η κάθε µια.

• Από ένα “καβούσι” -πηγή ανάµεσα στα “Κεφαλοβρύσια” και στη “Παναγιά” µε µια αυτοσχέδια κατασκευή.

«Αν αύριο δεν µπορούµε να πάρουµε νερό από αυτές τις δύο πήγες δεν ξέρω τι θα γίνει. Πέρυσι βάλαµε αυτές τις αντλίες στα τέλη Σεπτεµβρίου, φέτος ξεκινήσαµε από τα µέσα Αυγούστου. Έχουµε ζητήσει εγγράφως από τον ΟΑΚ εδώ και καιρό ενίσχυση, αν µπορεί να µας παράσχει νερό, κάποιες ποσότητες αλλά απάντηση δεν έχω λάβει» δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, δηλώνοντας παράλληλα την ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.

Σύµφωνα µε τον ίδιο βασική αιτία της εξάντλησης των πηγών είναι η υπεράντληση. «Στον κάµπο γίνεται υπεράντληση, το έχουµε ξαναδεί αυτό και στο παρελθόν, στη µεγάλη λειψυδρία του 2016 που βάζοντας σε λειτουργία µια γεώτρηση στον κάµπο στέρεψε τότε η πηγή των “Νικολιανών” στα Μεσκλά. Εµείς εδώ, όπως µας έχουν πει οι επιστήµονες δεν µπορούµε να κάνουµε γεώτρηση γιατί τα πετρώµατα είναι αδιαπέραστα και βοηθούν στο να υπάρχουν επιφανειακά νερά. Αν γίνει γεώτρηση θα πάρουµε µόνο τα ίδια επιφανειακά νερά» επισηµαίνει.

Είναι χαρακτηριστικό πως για να ποτιστεί η υψηλή ζώνη των Μεσκλών µια φορά την εβδοµάδα κόβεται το νερό σε όλο το χωριό για να µπορέσει να αρδευτεί ένα µέρος των καλλιεργειών που βρίσκονται πιο ψηλά.

«Αυτή τη στιγµή κινδυνεύουν τα εισοδήµατα των χωριών, οι άνθρωποι καταστρέφονται γιατί οι καλλιέργειες δεν ποτίζονται όπως πρέπει» λέει ο κ. Βουλγαράκης προσθέτοντας πως η λύση θα ήταν η ενεργοποίηση επιτέλους του φράγµατος Βαλσαµιώτη. «Κατασκευάστηκε ένα φράγµα για το οποίο δόθηκαν τόσα εκατοµµύρια και είναι τόσα χρόνια ανενεργό. Αν µπορούσε να δώσει τα 5 εκ. κυβικά που θα αποθήκευε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα στον κάµπο, ούτε εδώ, δεν θα χρειάζονταν οι υπεραντλήσεις από τις γεωτρήσεις» καταλήγει.