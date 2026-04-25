Στενά του Ορμούζ: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε εικόνα αντιτορπιλικού που φαίνεται να αναχαιτίζει πλοίο υπό ιρανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN.

«Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Rafael Peralta (DDG 115) επιβάλλει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια εναντίον ενός πλοίου με ιρανική σημαία που επιχειρεί να πλεύσει σε λιμάνι του Ιράν, στις 24 Απριλίου», ανακοίνωσε η CENTCOM.

Ο αποκλεισμός συνεχίζεται από τις 13 Απριλίου και ήδη 33 πλοία υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Tην ίδια ώρα το Ιράν , μέσω της αντιπροσωπείας του στα Ηνωμένα Έθνη καταδικάζει την κατάσχεση εμπορικού πλοίου από τις ΗΠΑ στη Θάλασσα του Ομάν.

«Η επίθεση των ΗΠΑ και η παράνομη κατάσχεση του εμπορικού πλοίου του Ιράν «Toska» και η ομηρία του πληρώματός του στις 19 Απριλίου στη Θάλασσα του Ομάν, ενώ μετέφερε κρίσιμα εφόδια αιμοκάθαρσης και ιατρικό εξοπλισμό, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», σύμφωνα με την ιρανική πλευρά.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται μάλιστα σε νέα κατάσχεση πλοίου που υπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέρονται ενώ προβάλλεται βίντεο από φερόμενες επιχειρήσεις ταχύπλοων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την ακινητοποίηση των εμπορικών πλοίων MSC Francesca and Epaminondas, στα Στενά του Ορμούζ.