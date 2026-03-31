Στέλιος Κουδουνάρης στο “Πορτατίφ”: «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πλούσιος, βαριέμαι να προσπαθώ για κότερα και εξοχικά»

«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πλούσιος, βαριέμαι να προσπαθώ για κότερα και εξοχικά», δηλώνει δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του, ο Στέλιος Κουδουνάρης σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί απόψε Τρίτη στις 21:45.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μιλά για την πορεία του, τη μόδα, την τηλεόραση αλλά και την προσωπική του στάση ζωής.

Αναφέρεται στη δημιουργία του προσωπικού του brand και τις δυσκολίες της αρχής, τονίζοντας πως «το ωραιότερο κομμάτι της διαδικασίας είναι η δημιουργία της κολεξιόν», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχω μετανιώσει ποτέ για παλιά μου συλλογή».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης τοποθετείται επίσης για τα πρότυπα ομορφιάς, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε υπερβολές. Μιλά για τον χώρο της μόδας αναφέροντας ότι δεν επιλέγει επώνυμα μοντέλα ή πρόσωπα από ριάλιτι, ενώ στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στις απομιμήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην εμπειρία του από το My Style Rocks, παραδεχόμενος ότι «ζορίστηκα με το κομμάτι της αναγνωσιμότητας», ενώ απαντά στην αρνητική κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς.