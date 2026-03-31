Στέλιος Κουδουνάρης στο “Πορτατίφ”: «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πλούσιος, βαριέμαι να προσπαθώ για κότερα και εξοχικά»

«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πλούσιος, βαριέμαι να προσπαθώ για κότερα και εξοχικά», δηλώνει δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του, ο Στέλιος Κουδουνάρης σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί απόψε Τρίτη στις 21:45.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μιλά για την πορεία του, τη μόδα, την τηλεόραση αλλά και την προσωπική του στάση ζωής.

Αναφέρεται στη δημιουργία του προσωπικού του brand και τις δυσκολίες της αρχής, τονίζοντας πως «το ωραιότερο κομμάτι της διαδικασίας είναι η δημιουργία της κολεξιόν», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχω μετανιώσει ποτέ για παλιά μου συλλογή».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης τοποθετείται επίσης για τα πρότυπα ομορφιάς, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε υπερβολές. Μιλά για τον χώρο της μόδας αναφέροντας ότι δεν επιλέγει επώνυμα μοντέλα ή πρόσωπα από ριάλιτι, ενώ στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στις απομιμήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην εμπειρία του από το My Style Rocks, παραδεχόμενος ότι «ζορίστηκα με το κομμάτι της αναγνωσιμότητας», ενώ απαντά στην αρνητική κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

