Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2026
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συμφωνούν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε καμία χώρα να επιβάλλει τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Reuters, σε μια ένδειξη ότι οι δύο χώρες επιχειρούν να βρουν κοινό έδαφος στις προσπάθειες άσκησης πίεσης προς το Ιράν ώστε να παραιτηθεί από τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου το ζήτημα του ελέγχου του Στενού από το Ιράν θα βρεθεί στην ατζέντα.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του Ορμούζ από το Ιράν μετά τις κοινές ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το θέμα σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Απρίλιο.

«Συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε καμία χώρα ή οργάνωση να επιβάλλει τέλη για τη διέλευση από διεθνείς θαλάσσιες οδούς όπως το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ στο Reuters, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επικοινωνία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε δημοσιοποιήσει έως τώρα επίσημη ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία, αποκλίνοντας από τη συνήθη πρακτική του.

Η κινεζική πρεσβεία δεν αμφισβήτησε την αμερικανική εκδοχή της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι ελπίζει όλες οι πλευρές να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στο Στενό, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και η διασφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Λιου Πενγκγιού στο Reuters.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

