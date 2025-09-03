menu
29.8 C
Chania
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

“Στεγνώνει” η κοιλάδα του Κερίτη – Άλυτο πρόβλημα η λειψυδρία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0
“Σήµα κινδύνου” και από την κοιλάδα του Κερίτη, καθώς το νερό που αντλούνταν από σηµεία δίπλα στο ποτάµι έχει στερέψει το τελευταίο διάστηµα και η παροχή είναι εξαιρετικά µειωµένη.

Παραγωγοί από την περιοχή των ∆ρακιανών επικοινώνησαν µε τα “Χ.ν.” σηµειώνοντας πως τις τελευταίες εβδοµάδες το νερό είναι λιγοστό και δεν επαρκεί ειδικά για τις καλλιέργειες αβοκάντο.
«Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, όπως η λίµνη της Αγιάς έτσι και στην κοιλάδα του Κερίτη, στεγνώνουν τα πάντα. ∆εν υπάρχουν νερά και καλό θα είναι ο καθένας από τους παραγωγούς να προσέχει όταν ποτίζει και να φτιάχνει τα δίκτυα του ώστε να µην καταλήγουν τα νερά στους δρόµους» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Σταλού, Αγ. Μαρίνας, Πλατανιά κ. Γιώργος Γωνιωτάκης.
Και οι δύο αντλήσεις του ΤΟΕΒ σε περιοχές δίπλα στον Κερίτη δίνουν πολύ µικρή παροχή νερού κάτι που έχει αρχίσει να φαίνεται στο αρδευτκό σύστηµα της περιοχής.
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατανιά κ. Κώστας Παπαδοκωνσταντάκης παρατήρησε πως «αυτή τη στιγµή το νερό δεν επαρκεί και έχει µπει ένα πρόγραµµα άρδευσης ώστε να ποτίζονται όλα. Στα ∆ρακιανά έχουν φυτέψει πολλά αβοκάντο και υπάρχει αυξηµένη ζήτηση νερού».
Σε ό,τι αφορά τον ΤΟΕΒ Αγίας- Κολυµπαρίου, ο πρόεδρος του κ. Λευτέρης Παπαδάκης µας είπε πως για να ποτιστεί η υψηλή ζώνη, αποµονώνονται οι πεδινές περιοχές και έτσι εξασφαλίζεται µέχρι στιγµής η άρδευση τους.

ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Την ίδια στιγµή η κατάσταση στη λίµνη της Αγιάς παραµένει προβληµατική καθώς ένα µεγάλο µέρος του βυθού της έχει αποκαλυφθεί. Το θέµα της παροχής νερού αναµένεται να συζητηθεί αναλυτικά στη σηµερινή συνέλευση του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum