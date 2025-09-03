“Στεγνώνει” η κοιλάδα του Κερίτη – Άλυτο πρόβλημα η λειψυδρία

“Σήµα κινδύνου” και από την κοιλάδα του Κερίτη, καθώς το νερό που αντλούνταν από σηµεία δίπλα στο ποτάµι έχει στερέψει το τελευταίο διάστηµα και η παροχή είναι εξαιρετικά µειωµένη.

Παραγωγοί από την περιοχή των ∆ρακιανών επικοινώνησαν µε τα “Χ.ν.” σηµειώνοντας πως τις τελευταίες εβδοµάδες το νερό είναι λιγοστό και δεν επαρκεί ειδικά για τις καλλιέργειες αβοκάντο.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, όπως η λίµνη της Αγιάς έτσι και στην κοιλάδα του Κερίτη, στεγνώνουν τα πάντα. ∆εν υπάρχουν νερά και καλό θα είναι ο καθένας από τους παραγωγούς να προσέχει όταν ποτίζει και να φτιάχνει τα δίκτυα του ώστε να µην καταλήγουν τα νερά στους δρόµους» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Σταλού, Αγ. Μαρίνας, Πλατανιά κ. Γιώργος Γωνιωτάκης.

Και οι δύο αντλήσεις του ΤΟΕΒ σε περιοχές δίπλα στον Κερίτη δίνουν πολύ µικρή παροχή νερού κάτι που έχει αρχίσει να φαίνεται στο αρδευτκό σύστηµα της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατανιά κ. Κώστας Παπαδοκωνσταντάκης παρατήρησε πως «αυτή τη στιγµή το νερό δεν επαρκεί και έχει µπει ένα πρόγραµµα άρδευσης ώστε να ποτίζονται όλα. Στα ∆ρακιανά έχουν φυτέψει πολλά αβοκάντο και υπάρχει αυξηµένη ζήτηση νερού».

Σε ό,τι αφορά τον ΤΟΕΒ Αγίας- Κολυµπαρίου, ο πρόεδρος του κ. Λευτέρης Παπαδάκης µας είπε πως για να ποτιστεί η υψηλή ζώνη, αποµονώνονται οι πεδινές περιοχές και έτσι εξασφαλίζεται µέχρι στιγµής η άρδευση τους.

ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Την ίδια στιγµή η κατάσταση στη λίµνη της Αγιάς παραµένει προβληµατική καθώς ένα µεγάλο µέρος του βυθού της έχει αποκαλυφθεί. Το θέµα της παροχής νερού αναµένεται να συζητηθεί αναλυτικά στη σηµερινή συνέλευση του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου.