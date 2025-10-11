Στεγαστική κρίση στα Χανιά – Ερευνα από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν ψάξει ενοικιαζόμενη κατοικία στα Χανιά είναι τα ακριβά ενοίκια, ο ελάχιστος αριθμός επιλογών και το ότι το σπίτι που τους ενδιέφερε ήταν διαθέσιμο μόνο για τους χειμερινούς μήνες.

Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα έρευνας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Χανίων που παρουσιάστηκε σε συζήτηση για τη στεγαστική κρίση στο πλαίσιο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.



Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Ανδρέας Τριανταφύλλου, σημείωσε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από περισσότερους από 800 ανθρώπους. Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης, η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών/στριών Θεσσαλονίκης, Βάσω Κουτσουπιά και η µεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέµατα πόλης και µετανάστευσης, Εύα Παπατζανή.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευτεί στα «Χανιώτικα νέα» την Δευτέρα.