Στέφανος Τραχανάς στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: «Ο φανατισμός κίνδυνος για την ανθρωπότητα»

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“Ο φανατισμός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα” τόνισε κατά την εναρκτήρια συζήτηση του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων ο πανεπιστημιακός Στέφανος Τραχανάς.

Ο πανεπιστημιακός συζήτησε με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Μανώλη Πιμπλη για μια σειρά από ζητήματα. Ανάμεσα τους και η τεχνητή νοημοσύνη για την οποια ο κ. Τραχανάς τόνισε πως “μέσα στη τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει όλη η περιπέτεια του να καταλάβουμε τον κόσμο”.

Υπογράμμισε την ανάγκη για τη χρήση της με “ωριμότητα και αυτονομία σκέψης ” ώστε “να μην είναι καταστρεπτική για την σκέψη”.

Μετά το τέλος της συζήτησης Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Χανίων βράβευσαν τον κ. Τραχανά.