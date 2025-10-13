menu
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε επτά αιτήσεις ακύρωσης ελευθέρων επαγγελματιών, δικηγόρων, Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, προσδιορίζεται ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Αναλυτικότερα, την 28η Μαρτίου 2025, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν επτά αιτήσεις ακύρωσης Δικηγορικών Συλλόγων, εμμίσθων και ασκούμενων δικηγόρων, καθώς και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που στρέφονταν κατά της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, με τις οποίες προσδιορίζεται ο φόρος βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος.

Η προσβαλλόμενη απόφαση (1055/2024 της ΑΑΔΕ) εκδόθηκε βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εισήγαγε το σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις υπ΄ αριθμ. 1798,1800/2025, κ.ά αποφάσεις της, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτριες τις συμβούλους Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη και Βασιλική Μόσχου, απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακύρωσης, κρίνοντας ότι ο θεσπιζόμενος τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι συνταγματικός και νόμιμος.

