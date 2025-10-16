menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
ΣτΕ: Οι δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι από καμία νομοθετική διάταξη δεν έχει παραχωρηθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξουσιοδότηση για ρυθμίσεις ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, αναφέρει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι εξάλλου, που απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ με προέδρευσα την σύμβουλο Επικρατείας Ρωξάνη Γιαννουλάτου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Πυργάκη, στην υπ΄ αριθμ. 1728/2025 απόφασή του, αναφέρει ότι «η επίμαχη κανονιστική ρύθμιση εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει η σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και με την οποία διατάχθηκαν: α) τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο β.δ. της 30.8/9.9.1955 ή των ειδικών νεότερων Π.Δ/των και β) εν γένει να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους».

Κατά συνέπεια, κατέληξε το ΣτΕ, νομίμως ακυρώθηκε η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

