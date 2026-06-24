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Σταυρούλα

Γεώργιος Λουπάσης
Γεώργιος Λουπάσης
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Πέρασαν 32 χρόνια από τότε που την είδα τελευταία φορά. Μαθήτρια στο Γυμνάσιο Αλικιανού, ύφαινε τα όνειρά της, όπως και τα άλλα παιδιά τής υπαίθρου, με κλωστές όχι του εμπορίου, γυαλιστερές και λεπτοκαμωμένες, αλλά από ροζιασμένα χέρια βγαλμένες, γι’ αυτό και γερές τόσο, που να μπορούν να σηκώνουν τα βάρη της ζωής σταθερά και αγόγγυστα.
Τη θυμάμαι καλά, παρά τα χρόνια που πέρασαν. Ήταν μια ξεχωριστή ζωγραφιά ανάμεσα στις υπόλοιπες που στόλιζαν το σχολείο. Ίσως τη θυμάμαι πιο πολύ από τις άλλες, επειδή είχε μια ήρεμη και γαλήνια παρουσία τόσο την ώρα του μαθήματος όσο και στα διαλείμματα.
Όταν τις τελευταίες μέρες δημοσιεύτηκε και το επώνυμο της “εξαφανισμένης Σταυρούλας”, η σκέψη μου έτρεξε αμέσως σ’ αυτήν. Με την ενδόμυχη ευχή, ήταν δεν ήταν αυτή η εξαφανισμένη, να μην έχει συμβεί κάτι ανεπανόρθωτο. Η ευχή, δυστυχώς, δεν έπιασε τόπο.
Για έναν εκπαιδευτικό, που πορεύεται στη ζωή έχοντας δίπλα του στο σχολείο αγόρια και κορίτσια, σχεδόν κάθε χρόνο διαφορετικά, η ελπίδα και η προσδοκία είναι να τα βλέπει να προκόβουν στη ζωή τους, να έχουν τη δύναμη να παλεύουν και να αντιστέκονται στις αντιξοότητες, τα όνειρά τους να επαληθεύονται. Σαν να πρόκειται, δηλαδή, για δικά του παιδιά.
Η Σταυρούλα ήταν ένα από αυτά τα και δικά μου παιδιά. Τούτο κάνει μεγαλύτερη τη θλίψη και τον πόνο για το φρικτό τέλος που της επιφύλασσε ένα δολοφονικό χέρι. Αν προσπαθήσει κάποιος, ”φιλοσοφώντας”, να πει ότι κανείς δεν ξέρει τι θα (του) συμβεί στο μέλλον, θα είναι σαν να στρέφει αλλού το πρόσωπο και να προχωρεί στο δρόμο του. Ίσως περιστατικά σαν αυτό (και πλήθος άλλα παρόμοια) θα έπρεπε να ξυπνούν μέσα μας την ανάγκη αλλά και το χρέος να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σφιχτά δεμένοι με το κοινωνικό σύνολο. Επειδή είναι αυτονόητο πως όσο πιο ξεμοναχιασμένοι ζούμε, τόσο πιο χαλαρή γίνεται η στήριξη από τους άλλους. Ο κακοποιός, ο εγκληματίας, ο κάθε πονηρός θα δυσκολευόταν πολύ στο “έργο” του.
Στην οικογένεια της Σταυρούλας (άγνωστή μου παντελώς) στέλνω την ευχή να βρει την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να σταθεί όρθια ύστερα από τον κεραυνό που τη χτύπησε.

Γεώργιος Ἰ. Λουπάσης
φιλόλογος

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