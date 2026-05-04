Σταύρος Ξαρχάκος: Ένα φαινόµενο της Μουσικής

Φωτεινή Σεγρεδάκη
Μετά τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ο πρώτος Έλληνας µουσικοσυνθέτης.

Αποφαίνεται µ’ ενθουσιασµό, αγάπη, θαυµασµό και γενναιοδωρία, ο Γιώργος Λιάνης.

∆εν θα το σκεφτόµουνα. Πάντοτε στις αναφορές µου, στους γίγαντες των ήχων µας που διαµόρφωσαν την ταυτότητα, την ουσία, την αξία και την αισθητική του Τραγουδιού µας, ξεκινούσα την αγαπηµένη µου «δωδεκάδα» κάπως έτσι: ∆ίχως, ασφαλώς, υποτίµηση.

Μίκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Πλέσσας, Σπανός, Λοΐζος, Μαµαγκάκης, Λεοντής, Σπανουδάκης, Βασίλης ∆ηµητρίου ασφαλώς, Μικρούτσικος, Αργύρης Κουνάδης, Γιώργος Χατζηνάσιος, Σαββόπουλος, Ελένη Καραΐνδρου, στο περίπου κάµποσοι, περισσότεροι από τους δώδεκα, εκτός  εννοείται από τους δύο «πατριάρχες» της αθανασίας Βαµβακάρη, Τσιτσάνη. Πάντα κάποιον θα αδικήσεις, δεν γίνεται αλλιώς!

Όµως συνδεδεµένος άρρηκτα µε τη θρυλική ιστορία και επιτυχία του Κώστα Φέρρη, θέλω να γράψω δυο κουβέντες για το απαράµιλλο «Ρεµπέτικο» της ελληνικής δηµιουργίας!

Ένα έργο που «έγραψε» στην ελληνική ψυχή ανεξίτηλα, το συγκλονιστικό είδος µε το οποίο «µίλησαν» τον δικό τους λόγο, οι απόκληροι!

Ένα είδος κατατρεγµένο, περιφρονηµένο, αποδιωγµένο και υποτιµηµένο κάποιες δεκαετίες (πολλές), µετά… βδελυγµίας, ήρθ’ ο καιρός που δικαιώθηκε κι έλαµψε στον καιρό µε έργα που προσαρµόστηκαν, αγαπήθηκαν, ενέπνευσαν…

Ο χρόνος είναι που τα βάζει όλα σε θέση δικαίου!

Στο έργο, ο Φέρρης αποθεώθηκε αλλά και η υπέροχη Σωτηρία Λεονάρδου (αείµνηστη από πολύ νέα…) να λάµπει ερµηνεύοντας Νίκο Γκάτσο, ανάµεσα στις «έγχορδες δυνάµεις» της µελωδίας του Σταύρου, καθώς και τον Νίκο ∆ηµητράτο (αείµνηστος κι αυτός), όπως και ο Νίκος Καλογερόπουλος που συνεχώς διαπρέπει. Ο Ξαρχάκος!

Τον θυµούµαι να βουρκώνει γλυκά, σ’ ερµηνείες του Μπιθικώτση, της Βίκυς, δοσµένος απόλυτα στη µουσική του, να σπαρταρά κατασυγκινηµένος που έδινε πνοή σε στίχους βαθείς, ωραίους, αθάνατους! Όπως αυτός ας πούµε του Γκάτσου που είπε ο Ελύτης, είναι από τους κορυφαίους της ελληνικής γλώσσας. «…Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη, και στις αρένες του κόσµου µάνα µου Ελλάς, το ίδιο ψέµα πάντα κουβαλάς».

∆υο κουβεντούλες ο χαιρετισµός µου, µε θαυµασµό µέγα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

