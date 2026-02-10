Σταυρός: «Παλεύουμε μόνοι μας για το Περιβάλλον»

Με την αίσθηση ότι έχουν μείνει μόνοι απέναντι σε ένα έργο που, όπως υποστηρίζουν, αλλοιώνει ανεπανόρθωτα την παραλία της Παχιάς Άμμου, κάτοικοι και περιβαλλοντικοί φορείς του Σταυρού Ακρωτηρίου κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους, μιλώντας ανοιχτά για εγκατάλειψη ακόμα και από την αντιπολίτευση του Δήμου Χανίων.

Αναλυτικά σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Σταυρού και η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος Κρήτης , αναφέρουν τα εξής:

«Αυτό που συμβαίνει από τις 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και σήμερα στην Παχιά Άμμο οδηγείται για ερμηνεία μετά από βαθιά περίσκεψη και μια συνεχώς δυναμωμένη κοινωνική και τοπική αγανάκτηση μάλλον στο ανάκλητρο της ψυχανάλυσης.

Χθες για πολλοστή φορά οι υπάλληλοι και ο εργολάβος – επόπτης της ανάδοχου εταιρείας που προσπαθεί τέσσερα χρόνια να ανοίξει ένα σκάμμα 160μ2 με 10μ βάθος οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο μετά από κλήση της αστυνομίας για συνεχόμενη παραβίαση ωραρίου κοινής ησυχίας αφού όπως πληροφορηθήκαμε ο δήμαρχος έχει δώσει εντολή τον οποίο και καλούμε να επιβεβαιώσει η να διαψεύσει δημόσια ότι οι εργασίες πρέπει να ξεκινούν περίπου στις 6.00 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα non stop.

Ένα δημοτικό έργο που τεχνικά έχει αποτύχει λόγω εμμονικής χωροθέτησης και «σέρνεται »μόνο από πολιτική σκοπιμότητα , με σοβαρή και μόνιμη περιβαλλοντική βλάβη.

Ένα δημόσιο ‘έργο που εδώ και τέσσερα χρόνια έχει περιέλθει σε μια κατάσταση όπου δεν υφίσταται εφαρμόσιμη τεχνική λύση με τα δεδομένα μιας απαρχαιωμένης μελέτης του 1976 .

Ένα έργο κυριολεκτικά σε κατάσταση τεχνικής δυστοκίας γιατί προσανατολίστηκε σε :

• αστοχία μελέτης

• αστοχία γεωτεχνικών παραδοχών

• αδυναμία προόδου παρά τη συνέχιση εργασιών

Κατασκευαστική αδυναμία ολοκλήρωσης

Δημόσιο έργο που έχει περιέλθει σε κατάσταση όπου δεν υφίσταται εφαρμόσιμη τεχνική λύση με τα δεδομένα της παρωχημένης μελέτης χωρίς περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων .

Ξεκίνησε χωρίς ρεαλιστική κατασκευαστική μεθοδολογία , χωρίς μελέτη περιβαλλοντικής χωροθέτησης και χωρίς επαρκή γεωτεχνική διερεύνηση, με αποτέλεσμα από την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2025 που ξεκίνησε η ρίψη των εργοστασιακών αποβλήτων στο λιβάδι Ποσειδωνίας , σε μια παρθένα παραλία λουόμενων & caretta caretta , συνεχίστηκε χωρίς καμία περιβαλλοντική ενσυναίσθηση – δημόσιο διάλογο, ΜΠΕ και παρά τις δημόσιες απολογητικές δηλώσεις της διευθύντριας της ΔΕΥΑΧ για «ενέργεια αστοχίας» στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την οποία ρωτάμε σήμερα δημόσια , τότε το 2025 «αστοχία» , σήμερα 2026?

Ίσως μια παραίτηση ? σε πρώτη φάση να βοηθούσε ? και εάν όχι παραίτηση ένα συγγνώμη και έναρξη διαλόγου για αλλαγή χωροθέτησης? ήδη ο παραιτηθείς διευθυντής δημοσίων έργων της ΔΕΥΑΧ έχει αντικατασταθεί για λόγους που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας .

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 ξεκίνησε πάλι η συνεχόμενη άντληση και ρίψη εργοταξιακών αποβλήτων με αποτέλεσμα να κοκκινίσει μόνο η θάλασσα και όχι από την ντροπή τους το συντονιστικό πάνελ του Δήμου Χανιών – ΔΕΥΑΧ.

Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 24 επαναλαμβανόμενες αντλήσεις επί 10ώρου βάσεως , ξεκινώντας 6.30 το πρωί η γεννήτρια παραβιάζοντας κατάφωρα το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας , έχουν αποσυρθεί 5 αντλίες υδάτων λόγω βλάβης και στην προσπάθεια τους να σκάψουν ακόμα ένα μέτρο βάθος από τα 9μ στα 10μ αυξήθηκαν στο υπέδαφος τα σιφώνια εκροής υφάλμυρου νερού από 3 σε πέντε με αποτέλεσμα όταν φτάνουν κάθε μέρα στο σημείο του πυθμένα που έχει την κόκκινη ύλη να καταλήγει στην θάλασσα να «μπουκώνουν »οι αντλίες να καίγονται , να αποσύρονται κλπ. έφτασαν στο σημείο να φέρουν και αντλίες από την τεχνική υπηρεσία του δήμου η της ΔΕΥΑΧ όπου και αυτές δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα εφαρμόσιμης τεχνικής λύσης. Τόσο μεγάλη είναι η εμμονή Δήμου – ΔΕΥΑΧ και Αναδόχου Εταιρείας . Έτσι κάθε μέρα βρίσκουν το εργοτάξιο πλημμυρισμένο λόγω της μεγάλης ανάβλυσης υπόγειου νερού κατά την διάρκεια της νύχτας . Υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό 22 ημερών Πριν και Μετά .

«Πρόκειται για δημόσιο έργο που έχει περιέλθει σε κατάσταση τεχνικής αστοχίας και de facto ακινησίας, το οποίο συνεχίζεται διοικητικά παρά την κατασκευαστική αδυναμία, προκαλώντας συνεχιζόμενη και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη μέσω παράνομης διάθεσης προϊόντων εκσκαφής.»

• καθημερινή απόρριψη εξορυκτικών υλικών – παράνομη απόθεση ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών)

• αλλοίωση θαλάσσιου περιβάλλοντος

• Ποσειδωνία

• caretta caretta

• 500 m³/ημέρα καταλήγουν στη θάλασσα:

Μιλήσαμε με την αποκεντρωμένη διοίκηση γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι περιοριστικοί όροι άντλησης υλικών εκσκαφής σύμφωνα με το έγγραφο τους 3/12/2025 αρ.πρωτ.2548 και έμειναν έκπληκτοι από τις φωτογραφίες που στείλαμε ότι δηλαδή δεν έφαρμόζεται κανένας όρος προστασίας της Ποσειδωνίας και του οικότοπου όπως έχει γνωμοδοτήσει το ΕΛΚΕΘΕ , ρώτησαν γιατί το έργο «σέρνεται» και εξέφρασαν άποψη ότι το έργο είναι αναγκαίο στο οποίο συμφωνούμε όλοι αλλά με νέα χωροθέτηση, πάλι εδώ όλοι συμφωνούμε αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη με καταστροφική υποβάθμιση της παραλίας caretta caretta .

Τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί :

Mηνύσεις στο λιμεναρχείο Σούδας, στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανιά , έχει ενεργοποιηθεί η ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού με έγγραφα της σε αρμόδια υπουργεία, κλιμάκιο της Τοπικής Επιτροπής ΕΛΛΕΤ –Κρήτης βρίσκεται καθημερινά στην Παχιά Άμμο , βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον Αρχέλων ώστε με διαδικασίες fast track η παραλία να χαρακτηριστεί επίσημα Caretta – Caretta και να εισέλθει σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας , ζητάμε από το ΕΛΚΕΘΕ να παρέμβει και ήδη έχουν σταλεί 3 έγγραφες καταγγελίες στην ΕΕ , έχει επίσης υποβληθεί αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για την διερεύνηση χρηματοδότησης του έργου , με αντίστοιχη ενημέρωση των ευρωβουλευτών περιβάλλοντος.

Τέλος θα σταθούμε και στα συνεχιζόμενα μειωμένα αντανακλαστικά της δημοτικής αντιπολίτευσης αφού έχει αφήσει «ορφανή» την περιβαλλοντική κινητοποίηση κατοίκων Σταυρού , συλλογικοτήτων , 70,000 υπογραφών ενάντια σε αυτή την συνεχιζόμενη αφαίρεση ταυτότητας και ποιοτικών χαρακτηριστικών της Παχιάς Άμμου και κατ’ επέκταση όλου του Σταυρού , λυπούμαστε ιδιαίτερα γιατί ευελπιστούσαμε σε μια βοήθεια – επικοινωνία, γιατί το περιβάλλον έχει προτεραιότητα νο 1 για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Χανιώτη πολίτη , το 39% φθίνει συνεχώς γιατί επηρεάζεται από αρνητικές συμπεριφορές αλλά δεν είναι απαραίτητο να προστεθούν οι χαμένες ποσοστιαίες μονάδες σε μια δημοτική αντιπολίτευση που «στρουθοκαμηλίζει» τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στην οικολογική καταστροφή της Παχιάς Άμμου .

Όλη αυτή η περιβαλλοντική παραλογία μας οδήγησε, να φτιάξουμε μια συμβολική φωτογραφία (που αντιπροσωπεύει τον καθημερινό ψυχολογικό μας βιασμό 1460 ημέρες μέχρι σήμερα) όπου και παραθέτουμε προς δημοσίευση με θέμα :

»