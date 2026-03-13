Σταυρός: Καθημερινές διαμαρτυρίες – Ελέγχους ζητά ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Eιρηνική και συνεχή παρουσία πολιτών στην Παχιά Άμμο καθημερινά από τις 8:00 έως τις 16:00, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση (monitoring) των εργασιών και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος, ανακοίνωσε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι «απέστειλε την Παρασκευή επείγον αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Διεύθυνση Υδάτων), ζητώντας την άμεση διερεύνηση πιθανής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραλία της Παχιάς Άμμου στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, όπου βρίσκεται το υπό κατασκευή αντλιοστάσιο ανεπεξέργαστων λυμάτων Α44».

Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «το αίτημα κοινοποιήθηκε επίσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, στην Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από περιστατικά διάθεσης εργοταξιακών αποβλήτων και τσιμεντολάσπης από το εργοτάξιο προς την ακτή και το θαλάσσιο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στις 5 Μαρτίου καταγράφηκε διοχέτευση τσιμεντολάσπης στην ακτή και στη θάλασσα, ενώ στις 11 Μαρτίου εργαζόμενοι του εργοταξίου διαπίστωσαν ότι στους σωλήνες διοχέτευσης υπήρχαν υπολείμματα τσιμεντολάσπης, τα οποία ξεπλύθηκαν εντός του εργοταξίου και κατέληξαν στον λάκκο εκσκαφής. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι τα νερά αυτά ενδέχεται να καταλήξουν εκ νέου στην ακτή και στη θάλασσα χωρίς προηγούμενο έλεγχο των χημικών τους χαρακτηριστικών. Ήδη στις 12 Μαρτίου μέρος αυτών των υδάτων διοχετεύτηκε σε γειτονικό χωράφι, δημιουργώντας λίμνη τσιμεντολάσπης σε περιοχή που βρίσκονται προστατευόμενα κρινάκια της θάλασσας.

Παράλληλα, εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού που ελήφθησαν στις 5 Μαρτίου από την περιοχή της Παχιάς Άμμου και εξετάστηκαν σε ανεξάρτητο εργαστήριο στο Ηράκλειο έδειξαν ιδιαίτερα ανησυχητικά αποτελέσματα: • pH: 12,1, • Ασβέστιο (Ca): 3280 mg/L

Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον και είναι ενδεικτικές παρουσίας τσιμεντολάσπης στο θαλασσινό νερό, επιβεβαιώνοντας ότι υλικό από το εργοτάξιο κατέληξε στην ακτή και στη θάλασσα.

Επιπλέον, σε δειγματοληψία θαλασσινού νερού που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου (πριν από τη ρίψη τσιμεντολάσπης), καταγράφηκε θολερότητα 15 NTU, με τη μέθοδο Standard Methods APHA 2130B. Η τιμή αυτή υποδηλώνει υπερβολικά αυξημένη παρουσία αιωρούμενων στερεών στο νερό και πιθανή επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από λεπτόκοκκα υλικά, όπως άργιλος, που προέρχονται από τις εργοταξιακές εργασίες. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της απόρριψης των εργοταξιακών αποβλήτων παραμένουν άγνωστες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), ένα από τα σημαντικότερα και προστατευόμενα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Η αύξηση της θολερότητας και η καθίζηση ιζημάτων μπορούν να περιορίσουν τη διαπερατότητα του φωτός και να επηρεάσουν αρνητικά τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών αυτών. Επίσης σε δείγματα της άμμου στις 3 Μαρτίου που ανέλυσε το ίδιο εργαστήριο, φαίνεται ότι υπάρχει μεταβολή στην σύσταση της άμμου σε σχέση με άλλο σημείο της ακτής λόγω της μακροχρόνιας ρίψης εργοταξιακών αποβλήτων, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και το νερό της θάλασσας μεταγενέστερα».

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι με το αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές ζητείται:

• η άμεση λήψη δειγμάτων νερού από τον χώρο εκσκαφής του αντλιοστασίου,

• η δειγματοληψία και ανάλυση της λάσπης που έχει εναποτεθεί στην παραλία,

• ο πλήρης χημικός και ορυκτολογικός έλεγχος των υλικών,

• η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργοταξιακών απορρίψεων,

• καθώς και η ανάκληση της άδειας διάθεσης των υδάτων από τον λάκκο εκσκαφής προς την ακτή και τη θάλασσα.

Τέλος στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος υποστηρίζει:

«Η παρέμβαση αυτή γίνεται με γνώμονα την προστασία του ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος της Παχιάς Άμμου, ειδικά ενόψει της επικείμενης περιόδου ωοτοκίας της Caretta caretta, αλλά και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Η ανησυχία είναι έντονη τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Μάλιστα, αρκετοί τουρίστες που επισκέπτονται την παραλία του Σταυρού, βλέποντας τους μεγάλους σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί στην ακτή και οδηγούν προς τη θάλασσα, επιλέγουν να μην κολυμπήσουν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την ποιότητα των υδάτων, ακόμη και μετά την πρόσφατη ανίχνευση ιδιαίτερα υψηλής τιμής pH στο θαλασσινό νερό της περιοχής.

Σημειώνεται ότι μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου είχε αποτραπεί η περαιτέρω ρίψη μεγάλης ποσότητας εργοταξιακών αποβλήτων στην ακτή και στη θάλασσα λόγω της συνεχούς παρουσίας πολιτών στην περιοχή. Στις 12 Μαρτίου καταγράφηκε μόνο μία μικρή ποσότητα εργοταξιακών αποβλήτων, η οποία πιθανότατα περιείχε και τσιμεντολάσπη, ωστόσο η ρίψη σταμάτησε άμεσα. Στην Παχιά Άμμο μετέβη και κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος μετά από σχετική κλήση του Συλλόγου. Ο Σύλλογός μας καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό έλεγχο και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επιβάρυνση της ακτής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σταυρού.

Παράλληλα, απευθύνουμε κάλεσμα για ειρηνική και συνεχή παρουσία πολιτών στην Παχιά Άμμο καθημερινά από τις 8:00 έως τις 16:00, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση (monitoring) των εργασιών και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος».