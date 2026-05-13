Σταυρός: Αντιδράσεων συνέχεια για το αντλιοστάσιο

«Σε αδιέξοδο το έργο του αντλιοστασίου στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου» αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού και προσθέτει ότι υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για τον αγώνα των πολιτών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Στις 27 Απριλίου, σχεδόν δύο μήνες μετά το περιβαλλοντικό έγκλημα της απόρριψης τσιμεντολάσπης στην ακτή και τη θάλασσα της Παχιάς Άμμου στον Σταυρό, οι εργάτες απομάκρυναν τα λάστιχα από την ακτή και τις γεννήτριες από το εργοτάξιο του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων. Το έργο είχε ήδη σταματήσει από τον Μάρτιο, μετά την ουσιαστική παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΥΓΑΠΕΖ), με την οποία η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) κλήθηκε να σταματήσει άμεσα κάθε απόρριψη στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή και να εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα από τον ανάδοχο του έργου για την συλλογή ή/και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου. Ακούγεται ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν το φθινόπωρο, ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΧ για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς ο λάκκος εκσκαφής γεμίζει συνεχώς με θαλασσινό νερό και ο μόνος τρόπος για να τον αδειάζουν ήταν να διοχετεύουν τα εργοταξιακά απόβλητα στο ευαίσθητο οικοσύστημα της ακτής και της θάλασσας παραβιάζοντας τη νομοθεσία και καταστρέφοντας το οικοσύστημα».

Στην ανακοίνωση προστίθενται ότι «ο Σύλλογός μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις και σε άλλες περιοχές των Χανίων που σχετίζονται με προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου, όπως π.χ τη διαρροή από το αντλιοστάσιο ανεπεξέργαστων λυμάτων του Κουμ Καπί τον Μάρτιο, η οποία οδήγησε σε απαγόρευση της κολύμβησης για αρκετές ημέρες. Φοβόμαστε πολύ ότι και στην Παχιά Άμμο θα εμφανίζονται ανάλογα προβλήματα σε περίπτωση που κατασκευαστεί τελικά σε αυτήν την θέση το έργο. Οι διαβεβαιώσεις της ηγεσίας της ΔΕΥΑΧ και της Δημοτικής Αρχής ότι το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο αποδεικνύονται παραπλανητικές. Σήμερα, στο σημείο υπάρχει μόνο ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο με έναν τεράστιο λάκκο, έκτασης άνω των 130 τ.μ. και βάθους μεγαλύτερου των 12 μέτρων, γεμάτος στάσιμο νερό. Έξω από το εργοτάξιο δεν υπάρχει καμία ενημερωτική πινακίδα σχετικά με το έργο ή την επικινδυνότητα του χώρου. Γύρω από το εργοτάξιο έχουν τοποθετηθεί λαμαρίνες, που υποβιβάζουν αισθητικά το τοπίο και ολόκληρη την περιοχή.

Η πρόσβαση από την πάροδο Ηπείρου παραμένει κλειστή για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην επανατοποθέτηση του χώματος και της άμμου που αφαιρέθηκαν από τον λάκκο και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να γίνει αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στις αμμοθίνες, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων εργοταξιακών αποβλήτων στην ακτή και στη θάλασσα.

Ο αγώνας για την προστασία της Παχιάς Άμμου και της ευρύτερης περιοχής του Σταυρού συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις θάλασσες και τις ακτές, είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε μαθητές από δημοτικά σχολεία της περιοχής και να τους μιλήσουμε για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Επίσης, ερευνητής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (UNED) της Ισπανίας πραγματοποίησε συνέντευξη με μέλη του συλλόγου στο πλαίσιο έρευνάς του για τους αγώνες πολιτών σε νησιά για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικό από τις ΗΠΑ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού με μαθητές στον Σταυρό. Στην Αγγλία, στην πόλη Dorset, παιδιά που είχαν επισκεφθεί το περασμένο καλοκαίρι την Παχιά Άμμο και είχαν δει χελωνάκια να βγαίνουν από τις φωλιές τους, δημιούργησαν χειροτεχνίες και τις πούλησαν σε τοπική αγορά, συγκεντρώνοντας χρήματα για τα νομικά έξοδα του αγώνα για την προστασία της παραλίας.

Ο Σταυρός είναι ένας τουριστικός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας και η στάση τόσο της ΔΕΥΑΧ όσο και της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην προστασία της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και έντονες ανησυχίες. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προχωρήσουν στην άμεση αλλαγή χωροθέτησης του έργου σε μία βιώσιμη θέση πριν είναι πλέον αργά για το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής μετά τη σημαντική επιβάρυνση που έχει υποστεί πριν καν ξεκινήσει να λειτουργεί το αντλιοστάσιο. Η ίδια η φύση δείχνει σε όσους επιμένουν με εμμονή σε αυτό το λάθος ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη θέση για αυτό το τόσο σημαντικό και απαραίτητο έργo.

Ο Σύλλογός μας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την κατασκευή του αναγκαίου αυτού έργου μακριά από παραλίες λουόμενων και ευαίσθητα οικοσυστήματα και αφού θα έχει συνταχθεί η απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και θα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση».