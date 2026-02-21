Σταυρός: Αναστολή εργασιών ζητά η ΕΛΛΕΤ Κρήτης

Αναστολή εργασιών για το αντλιοστάσιο στον Σταυρό ζητά με ανακοίνωση της η Τοπική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) Κρήτης.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η παραλία Παχειά Αμμος, πέραν της αξίας της ως αξιόλογου παράκτιου τοπίου, αποτελεί τόπο ωοτοκίας της χελώνας καρέτα-καρέτα. Επί πλέον, μαζί με το λεγόμενο βουνό του Ζορμπά, υπήρξε ο χώρος των γυρισμάτων της γνωστής εμβληματικής ταινίας του Μιχ. Κακκογιάννη με πρωταγωνιστές τον ́Αντονι Κουήν, τον ́Αλαν Μπέιτς, την Ειρήνη Παππά και τη Λίλα Κέντροβα, που στηρίχθηκε στο γνωστό μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη, ενώ σ ́αυτήν συχνάζουν για μπάνιο πολλοί κάτοικοι της περιοχής των Χανίων και τουρίστες. Οι φωλιές της χελώνας έτυχαν τα τελευταία χρόνια της φροντίδας της οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ. Απολιθωμένο δάσος, σπανια ριζώματα που αποτελούν την κλιματική μνήμη της γης, Λιβάδι Ποσειδωνίας που όπως πληροφορούμεστε τις τελευταίες 25 ημέρες δέχεται φωτοχημικό στρες. Τα ανωτέρω συνιστούν λόγους προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ιστορικούς αλλά και κοινωνικούς, προκειμένου η παραλία να μείνει στη φυσική της κατάσταση, χωρίς έργα, που να κινδυνεύουν να την αλλοιώσουν. Αντ ́αυτού, όμως, στην παραλία, 20 μ περίπου. από το χειμέριο κύμα, κατασκευάζεται αντλιοστάσιο λυμάτων 180 τμ και βάθους 11μ. Οι κάτοικοι της περιοχής, που αντιδρούν, και οι τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη συγκεντρώσει 72.000 υπογραφές κατά της χωροθέτησης έργου. Παρακαλούμε για την άμεση αναστολή των εργασιών,

δημόσια διαβούλευση εξεύρεσης νέου σημείου χωροθέτησης και έκδοση νέας ΜΠΕ».