Σταυρός Ακρωτηρίου: Εντοπίστηκαν οι πρώτες φωλιές Caretta caretta για φέτος

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου εντοπίστηκαν οι πρώτες φωλιές της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής περιόδου φωλεοποίησης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού καταγράφηκαν δύο φωλιές, μία στην ανατολική και μία στη δυτική πλευρά της παραλίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η εκκόλαψη των αυγών αναμένεται να γίνει μετά από 50-60 ημέρες. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες που περιπολούν καθημερινά στην Παχιά Άμμο για τον εντοπισμό φωλιών, είχαν ήδη παρατηρήσει από τις αρχές της εβδομάδας ίχνη νεαρής θαλάσσιας χελώνας, η οποία βγήκε επανειλημμένα στην ακτή μέχρι να επιλέξει το κατάλληλο σημείο για να γεννήσει τα αυγά της. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το φωτογραφικό υλικό εστάλησαν στον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη των δύο φωλιών. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες έξοδοι θαλάσσιων χελωνών για τη δημιουργία νέων φωλιών.

Η Παχιά Άμμος αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο αναπαραγωγής της Caretta caretta στο Ακρωτήρι Χανίων και η προστασία της κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η ανθρώπινη παρουσία στην παραλία κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και η χρήση φωτισμού και η πρόκληση θορύβου, που μπορούν να αποπροσανατολίσουν τις χελώνες και να επηρεάσουν τη διαδικασία φωλεοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες για την κατασκευή του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων, σε μικρή απόσταση από την περιοχή όπου φωλεοποιούν οι θαλάσσιες χελώνες, έχουν διακοπεί από τα μέσα Μαρτίου έπειτα από το περιστατικό ρίψης τσιμεντολάσπης σε ακτή και θάλασσα και κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο εντοπισμός των πρώτων φωλιών για φέτος αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ως μία νέα ελπίδα, μετά την έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση που καταγράφηκε στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ άλλων από επαναλαμβανόμενες ρίψεις εργοταξιακών αποβλήτων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επίδραση στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες δύτες εντόπισαν και ανέσυραν από τον βυθό της Παχιάς Άμμου σωλήνες, οι οποίοι εκτιμάται ότι προέρχονται από το εργοτάξιο και κατέληξαν στη θάλασσα λόγω ανευθυνότητας και έλλειψης σεβασμού προς το περιβάλλον και τους κολυμβητές.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA) συνεχίζει τις προσπάθειές του για την αλλαγή χωροθέτησης του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων σε θέση μακριά από το ευαίσθητο οικοσύστημα της Παχιάς Άμμου και την παραλία λουομένων, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας ενός μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος και ενός σημαντικού τόπου φωλεοποίησης της Caretta caretta»