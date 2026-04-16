menu
16.7 C
Chania
Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι αναφέρει ο Χανιώτης γιατρός Ευτ. Αρχοντάκης που τον χειρούργησε

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες, πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», ανέφερε ο Χανιώτης νευροχειρουργός από τα Πλεμενιανά Σελίνου, Ευτύχης Αρχοντάκης, ο οποίος χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, στον «Ευαγγελισμό».

«Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε ότι «δράσαμε γρήγορα και το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως».

Ο Ευτύχης Αρχοντάκης είναι Διευθυντής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» (Ερυθρός Σταυρός) και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους στη χώρα.

Στο μεταξύ, σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση κύλησε χωρίς επιπλοκές, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο κρίσιμο πρώτο 48ωρο. Εφόσον η σταθερότητα διατηρηθεί, εκτιμάται ότι θα έχει ξεπεραστεί το πιο επικίνδυνο αρχικό στάδιο, αν και οι θεράποντες ιατροί αποφεύγουν προβλέψεις πριν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum