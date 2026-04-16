Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι αναφέρει ο Χανιώτης γιατρός Ευτ. Αρχοντάκης που τον χειρούργησε

«Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες, πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», ανέφερε ο Χανιώτης νευροχειρουργός από τα Πλεμενιανά Σελίνου, Ευτύχης Αρχοντάκης, ο οποίος χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, στον «Ευαγγελισμό».

«Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε ότι «δράσαμε γρήγορα και το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως».

Ο Ευτύχης Αρχοντάκης είναι Διευθυντής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» (Ερυθρός Σταυρός) και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους στη χώρα.

Στο μεταξύ, σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση κύλησε χωρίς επιπλοκές, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο κρίσιμο πρώτο 48ωρο. Εφόσον η σταθερότητα διατηρηθεί, εκτιμάται ότι θα έχει ξεπεραστεί το πιο επικίνδυνο αρχικό στάδιο, αν και οι θεράποντες ιατροί αποφεύγουν προβλέψεις πριν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.