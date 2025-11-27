Στάσεις εργασίας προκήρυξε η ΕΛΜΕ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων κηρύσσει συμπληρωματικά στην απόφαση της ΟΛΜΕ, διευκολυντικές στάσεις εργασίας μίας, δύο ή τριών ωρών, από τη Δευτέρα 1/12 έως και την Τρίτη 23/12 «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ.), ώστε μαζί με αυτές που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ (3ωρες στάσεις), να καλυφθούν οι συνάδελφοι για όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου»