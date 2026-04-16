Σταν Χανιά η 3η Εκδήλωση Δικτύωσης Επαγγελματιών Γάμου

Η 3η ετήσια Εκδήλωση Δικτύωσης Κρήτης πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο Caldera Creta Paradise στα Χανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «διοργανωμένη από τη Moments Weddings & Events στο Ρέθυμνο, η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει επαγγελματίες γάμου και εκδηλώσεων από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες διεθνείς αγορές, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για σύνδεση, συνεργασία και επαγγελματική εξέλιξη στον κλάδο.

Το διήμερο πρόγραμμα θα συνδυάζει εκπαιδευτικά και δικτυωτικά στοιχεία, με έμφαση στην ανταλλαγή γνώσεων και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η φιλοσοφία της εκδήλωσης υπερβαίνει την παραδοσιακή δικτύωση, ενσωματώνοντας στοιχεία εκπαίδευσης, στρατηγικής και εορτασμού.

Το Σάββατο 18 Απριλίου, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλητές, ομαδικές συνεδρίες με προμηθευτές και μια βραδινή γκαλά εκδήλωση, με ζωντανή μουσική και DJ, ενώ παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο καταξιωμένος wedding hair & make-up artist Μιχάλης Τσώτρας. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 19 Απριλίου, η έμφαση θα δοθεί στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών και τις ευκαιρίες συνεργασίας στον κλάδο.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα των γάμων, προσφέροντας στους επαγγελματίες γνώσεις για τις τρέχουσες τάσεις, πρακτική εξειδίκευση και ευκαιρίες για τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών.

Με το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την Κρήτη ως προορισμό γάμου, η εκδήλωση έχει και φέτος προσελκύσει ένα πολυποίκιλο σύνολο συμμετεχόντων και φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του νησιού στη διεθνή βιομηχανία γάμων»

Saturday, 18 April – Inspiration, Learning & Gala Night

From 08:00 Arrival, Registration & Welcome Coffee

10:00

Καλωσόρισμα & Official Welcome

από τον παρουσιαστή Michalis Tsotras – Hair & Make–up Artist

και τον Μανούσο Ψαρουδάκη – General Manager of Caldera Group Hotels & Villas

11:00

Industry Speaker Session – Aris Papachristou – Wedding Planner Belli Momenti

Από Προορισμός Διακοπών σε Destination Wedding Brand. Πώς ένα νησί γίνεται σημείο αναφοράς στο διεθνή γαμήλιο χάρτη.

How we can position the destination Crete for high-quality international couples, align our industry goals, and collaborate to build a stronger, more supportive wedding community.

Coffee break (in room)



12:00

Industry Speaker session – Vasilis Kantarakis – Filmmaker VK Films

Προστατεύοντας την δημιουργική φωνή στο κλάδο των γάμων

Inspired, not consumed: Protecting your creative voice in the wedding industry

13:00

Open-Air Lunch, wines & live music

by Kalathakis Event Catering, Klados winery & Nikolas Marakakis

14:30

Panel discussion lead by Industry Panel Moderator & Digital Wedding Media Publisher Eleni Balkouli

Φρέσκες ιδέες, ειλικρινείς εμπειρίες & πρακτικές συμβουλές από κορυφαίους επαγγελματίες του ελληνικού wedding & event industry με Aris Papachristou, Joanna Loulaki, Vasilis Kantarakis, Annika Pappa

Fresh insights, honest experience & practical advice from leading voices of the Greek wedding & event industry with Aris Papachristou, Joanna Loulaki, Vasilis Kantarakis, Annika Pappa

15:30

Coffee break

16:00

Vendor Roundtable – Real Talk, Real Solutions – PART 1

Συνεδρία σε vendor groups. Ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις της καθημερινότητας — συνεργασία με planners, clients, venues, πίεση τιμών, timelines — και αναζήτηση καλύτερων τρόπων συνεργασίας.

This session is dedicated to vendors only. We’ll talk openly about the challenges we face in our daily work—working with planners, clients, venues, pricing pressure, timelines, etc.—and work together to find better ways to collaborate and grow as an industry.



17:30

Break

Time to refresh & get ready for the evening

18:00

Cocktails , bites , live music & sketches (not obligatory)

by Cocktails in the city, Jazz Elements & Agapi Wedding Illustrations

Networking & exhibitions in lobby area

Ανακάλυψε νέους συνεργάτες, δοκίμασε δημιουργίες, γνώρισε φρέσκες ιδέες.

Discover new vendors, try their creations, see fresh ideas, and make real connections



20:00

Gala Dinner & Live Music

By Caldera Creta Paradise hotel, Idaia Winery & Gemini Music Entertainment

22:00

Live Music Performance & Late night DJ Set

by Gemini Music Entertainment & DJ Aris Manoudakis

Cocktail Bar showcase

By Pourchoices, Side Bar Catering, Dash’n’drops

23:00

Midnight Snacks

by Chania Catering & Sarris Sweets

A delicious late-night treat to close the evening on a high note.

00:30

End of day 1

Sunday, 19 April – Business, Collaboration & Creative Exchange

Από 08:00 Πρωινό (για τους διαμένοντες)



10:00

Δούλεψε πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά – Νίκος Σκούφος – Creative Strategist , BLV Strategic Marketing Media

Σύγχρονα εργαλεία για δημιουργικούς επαγγελματίες

Simple but effective marketing and content strategies for both new and established wedding professionals.

11:00

Περιφέρεια Κρήτης – Δρ Kυριάκος Γ. Kώτσογλου

Η στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη



11:15

Industry Speaker Session – Fotis Sideris Tasios – Photographer

Από το τοπικό στο διεθνές – Πώς να δημιουργήσεις ένα brand που προσελκύει premium γάμους.

From local to international – How to build a brand that attracts premium weddings



Coffee break (in room)

12:15

Καλλιόπη Βασσάλου – Wedding planner – Σύλλογος για τον Κλάδο Γάμων & Εκδηλώσεων

Ενημέρωση γύρω από τη δημιουργία ενός επαγγελματικού συλλόγου για τον κλάδο.

Association for the Wedding & Events Industry

Update on the creation of a professional association for the sector.

Ομιλία από δικηγόρο – Διασφάλισε το Μέλλον της Επιχείρησής σου

Συμβόλαια, ακυρώσεις & τα νομικά σου δικαιώματα σε περιόδους κρίσης



13:00

The AI Era – Nikos Skoufos – Creative Strategist – BLV Strategic Marketing Media

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε

Practical insights into new tech, AI, and social media trends that every wedding professional should understand today.

14:00

Open Air Lunch , Wines, Soft Ice Cream & Live music

by Salis Catering, Dourakis winery Ohlala & Polimnia Kotsoni

15:30

Vendor Collaboration Session – Mixed Industry Roundtables

Μικτές ομάδες επαγγελματιών για ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη κοινών λύσεων που ενισχύουν τη συνεργασία

Vendors will be regrouped into mixed professional teams to discuss Day-1 insights, share perspectives, and work toward common solutions that strengthen collaboration across the Greek wedding industry.

Coffee break (in room)

16:45

Open Q&A with industry leaders

17:55

Closing message

18:00

Goodbye Cocktail party & Live Music

by The Art of Cocktail & Margarita Cox



A warm closing gathering with cocktails and nibbles to celebrate new connections and future collaborations in the lobby area.

21:00