Σταμάτης Κραουνάκης στα “Χ.ν.”: «Χανιά, η μεγάλη Μάνα»

Ο Σταµάτης Κραουνάκης είναι µία ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, είναι από τους ελάχιστους συνθέτες που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ‘70 και συνεχίζουν να είναι στην πρώτη γραµµή της επικαιρότητας όχι µόνο για τη µουσική τους, που πάντα έχει κάτι να πει σαν να προέρχεται από έναν νέο καλλιτέχνη, αλλά και την άποψη τους για την κοινωνία η οποία έχει τη προσωπική της ταυτότητα.

Στην πορεία του έχει γράψει, αλλά και έχει ερµηνεύσει τραγούδια που αγαπήθηκαν και παραµένουν ακόµα κοµµάτι της ζωής των Ελλήνων κάθε ηλικίας. Με αφορµή την παράσταση “Τ’ αηδόνια του θέρους” ο δηµοφιλής συνθέτης και τραγουδοποιός µίλησε στις “διαδροµές” για την ιδιαίτερη σχέση του µε τα Χανιά, «τη µεγάλη Μάνα», όπως τα ονοµάζει ή όπως λέει «ρίζα εκατό».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σταµάτης Κραουνάκης, µε την ευκαιρία των παραστάσεών του στην Κρήτη, επεσήµανε χαρακτηριστικά σε σχετική ανάρτησή του:

«Έχω τροµερή ανυποµονησία να βρεθώ στα µέρη που κρατάει η σκούφια µου.

Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά µου πάντα και πάντα και πάντα γυρνάω από κει φορτωµένος ελπίδα Από τους γλυκόπιοτους λυράρηδες και φίλους µέχρι τον Ελ Γκρέκο και τους σπάνιους νεότερους ζωγράφους Και τις µουσικές και τους χορούς που δεν πατάνε στη γη τα πόδια. Είµαι σίγουρος ότι στην Κρήτη τα Βραδιά µας θα είναι Αλλιώτικα από οπουδήποτε αλλού».

Τα Χανιά σας καλωσορίζουν µία ακόµη φορά. Ποιες είναι µέχρι σήµερα οι εντυπώσεις σας από την πόλη µας; Τι είναι το πρώτο που σας έρχεται στο µυαλό όταν ακούτε «Χανιά»;

Τα Χανιά είναι για µένα η βόλτα, η µεγάλη Μάνα. Πρώτ’ απ’ όλα από εκεί και πάντα εκεί.

Βόλτα και βόλτες και έρωτες. Μετά χανιώτικο θεατρικό εργαστήρι. ∆ουλειά, ιδρώτας, θέατρο. Μετά γοητεία. Και πολλοί παρά πολλοί φίλοι. Η βάση µου στη µεγαλόνησο. Πάντα ψώνια από δω. Και πάντα µια τρελή συγκίνηση. ∆εν την εξηγώ ποτέ. Νοµίζω ρίζα εκατό.

Τι ιδιαίτερο έχουν για εσάς οι παραστάσεις εκτός Αθηνών;

Ανοίγουµε αγκαλιά σ έναν κόσµο που δεν µας βλέπει – ακούει συχνά. Αλλά για µένα η Κρήτη είναι δοκιµασία στην πατρίδα µου. Πάντα έχω τη φόρα να τους ευχαριστήσω. Να ‘ναι αξέχαστα βράδια. Ν αφήσουν αποτύπωµα. Αυτό δεν ξέρω αν το δίνω όπως το νιώθω. Μάνα, Πατέρας, Κρητικοί παππούδες, Κρητικοί.

“Τ’ αηδόνια του θέρους” που παρουσιάζετε φέτος έχει ένα ποικιλόµορφο ρεπερτόριο. Τι σας ενέπνευσε γι΄ αυτό; Και τι περιλαµβάνει η παράσταση;

Είναι ένα µουσικό σενάριο µε δάνεια από παντού µπορώ να πω. Αλλά παιγµένα όλα µε τη διάθεση µιας ιεράς πανηγύρεως. Σηµασία έχουν οι ερµηνευτές. Όλοι αηδόνια. Και τα σπάνια πλάσµατα στα όργανα. Νοµίζω είµαστε ένα γνήσιο σώµα όλοι µαζί. Ταξιδεύουµε. ∆εν πλασάρουµε. ∆ιασκεδάζουµε εµείς πρώτα. Και είναι λογικό να µπαίνει εύκολα µέσα και ο κόσµος που µας διάλεξε.

«Τ΄αηδόνια παντού λαλούν κι ανθούν και αποδιώχνουν τους καηµούς». Συµφωνείτε;

Ναι το αηδόνι είναι ο µέγας πρωταγωνιστής των ωδικών πτηνών. ∆εν γλιτώνει κανείς από το τιτίβισµα του.

Είστε ένας άνθρωπος που ζείτε για την τέχνη. Έχετε ασχοληθεί µε τη µουσική, το θέατρο, το ραδιόφωνο. Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να κάνετε και δεν το έχετε καταφέρει έως τώρα;

Έχω κάτι στα σκαριά που δεν το ‘χω ξανακάνει. Θα το αποκαλύψω σε λίγο καιρό.

Κάνοντας µία αυτοκριτική, που θα εστιάζατε περισσότερο;

Μίλα λιγότερο, δούλευε περισσότερο.

Ποια είναι τα προσεχή σας σχέδια;

Μια θεότρελη όπερα µπούφα µε έντονα στοιχεία λαϊκής µουσικής. Και µε φινάλε πεντοζάλη. Να αυτό. Σας περιµένω µε χαρά.

Αγκαλιά στην πολυθρόνα

∆ε µας πήραν και τα χρόνια

εδώ τραγουδάν τ΄ αηδόνια

Καλοκαίρι και χειµώνα

Αγκαλιά στην πολυθρόνα

τρεις λαλούν και δυο χορεύουν

και του θέρους τ αηδονάκια

της αγάπης το φαγάκι µαγειρεύουν

‘Ιδιονε Θεό πιστεύουν

Κι ό,τι µοιάζει εχθρικό

σιχαµένο τοξικό

να το πάρει το νερό

και να µείνει ό,τι αγαπάµε

αγαπάµε!

Η παράσταση

Με το ωραιότερο πρόγραµµά τους µέχρι σήµερα, γεµάτο αισιοδοξία, κέφι και χιούµορ, “Τ΄ αηδόνια του θέρους” µε επικεφαλής τον Σταµάτη Κραουνάκη έρχονται στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου στις 21:00.

Μια µουσική βραδιά γεµάτη έµπνευση, ποίηση και αγαπηµένες µελωδίες. Όπως επισηµαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου «στην φετινή µας γιορτή ∆ιονυσιακά του Μοντεβέρντι. Αγαπηµένα του Σταµάτη! Μερικά ολοκαίνουργια. Ρεϋναλντο Nahn, – γαλλική Μπελ-Επόκ, Πιαφ, λαϊκά κλασικά, δηµοτικά περιπαικτικά και αισθήµατα κατευθείαν στην καρδιά. Από τα Μπουλούκια µέχρι τα new wave ρεµπέτικα».

Στην παράσταση παίζουν και τραγουδούν αλφαβητικά: ∆ηµήτριος Ανδρεάδης (πιάνο, κίµπορντ, ενορχηστρώσεις), Χρήστος Γεροντίδης (τραγούδι), Νίκος Κατσίκης (µπουζούκι, ισπανικό λαούτο), Κοσµάς Κοκόλης (κιθάρα, µπουζούκι, τραγούδι), Σταµάτης Κραουνάκης (τα πάντα όλα), Κώστας Μπουγιώτης (τραγούδι), Πένυ Ξενάκη (τραγούδι), Λάµπρος Παπανικολάου (κοντραµπάσο), Θεολόγος Παπανικολάου (βιολί, τραγούδι), Γιώργος Στιβανάκης (τραγούδι), Γιώργος Ταµιωλάκης (βιολοντσέλο).

Στον ήχο ο Γιώργος Τσατσούλης.

Συνεργάτης ηχολήπτη Πρόδροµος Χατζηαντωνίου

Κοστούµια Κώστας Ζήσης.

Συνεργάτης ενδυµατολόγου Υρώ Κρασακοπούλου

Φωτισµοί Παναγιώτης Χατζηνάκος Επικοινωνία ∆έσποινα Κραουνάκη

