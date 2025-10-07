Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Μετά από 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι σταματάει σήμερα την απεργία πείνας υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου στο Σύνταγμα. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως η απεργία σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά από 23 μέρες παραμονής του στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι σταματάει την απεργία πείνας, καθώς έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε σήμερα θα παραμείνει στο Σύνταγμα.

Ο κ. Ρούτσι ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτόν τον αγώνα, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί. Ευχαρίστησε ακόμα και τους γιατρούς που ήταν δίπλα του και κάλεσε τον κόσμο αύριο σε μια συγκέντρωση στις 18:30 στο Σύνταγμα «για να χαρούμε», όπως είπε, αυτήν τη μεγάλη νίκη.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις 23 μέρες, με τη συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου δώσανε. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Πάνος Ρούτσι.

Από την πλευρά της, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τις δηλώσεις σημείωσε ότι ανασύρεται η δικογραφία για τα αίτια του θανάτου. «Όλες οι οικογένειες μπορούν να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους για την αποκάλυψη της αλήθειας. Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι», σημείωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Επιπλέον, η συνήγορος το κ. Ρούτσι ανέφερε «Τεράστια νίκη του Πάνου που μπήκε μπροστά με το κορμί του και της Μιρέλας που τον στήριξε».

«Ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις…. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία … από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε συγκινημένη η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι.