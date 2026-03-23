Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αρχισε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα έπειτα από το δεύτερο εθνικής εμβέλειας μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα στο νησί που βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ηλεκτροδότηση επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στα δύο τρίτα της πόλης της Αβάνας, ανακοίνωσε η ηλεκτρική εταιρεία έπειτα από το καθολικό μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε μέσω του Χ από το υπουργείο Ενέργειας.

Είναι η έβδομη διακοπή ηλεκτροδότησης σε διάστημα ενάμιση έτους στην χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κούβα στηρίζεται σε ένα δίκτυο οκτώ πεπαλαιωμένων θερμικών σταθμών, ορισμένοι από τους οποίους λειτουργούν εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, εμφανίζουν συχνές βλάβες και απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας τους για συντήρηση.

Η κυβέρνηση της Κούβας δηλώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την επιδιόρθωση της πεπαλαιωμένης ηλεκτρικής υποδομής, αλλά οι οικονομολόγοι αποδίδουν το πρόβλημα και στην χρόνια υποεπένδυση του τομέα.

Εδώ και δύο μήνες, οι παραδόσεις πετρελαίου από την Βενεζουέλα, βασικό προμηθευτή της Κούβας, έχουν διακοπεί και η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «εξαιρετικού χαρακτήρα απειλή» που αντιπροσωπεύει η Κούβα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και η Αβάνα κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιδιώκει να προκαλέσει ασφυξία στην κουβανική οικονομία, που τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει την ενίσχυση των αμερικανικών κυρώσεων.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

