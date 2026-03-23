Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα

Αρχισε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα έπειτα από το δεύτερο εθνικής εμβέλειας μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα στο νησί που βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ηλεκτροδότηση επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στα δύο τρίτα της πόλης της Αβάνας, ανακοίνωσε η ηλεκτρική εταιρεία έπειτα από το καθολικό μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε μέσω του Χ από το υπουργείο Ενέργειας.

Είναι η έβδομη διακοπή ηλεκτροδότησης σε διάστημα ενάμιση έτους στην χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κούβα στηρίζεται σε ένα δίκτυο οκτώ πεπαλαιωμένων θερμικών σταθμών, ορισμένοι από τους οποίους λειτουργούν εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, εμφανίζουν συχνές βλάβες και απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας τους για συντήρηση.

Η κυβέρνηση της Κούβας δηλώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την επιδιόρθωση της πεπαλαιωμένης ηλεκτρικής υποδομής, αλλά οι οικονομολόγοι αποδίδουν το πρόβλημα και στην χρόνια υποεπένδυση του τομέα.

Εδώ και δύο μήνες, οι παραδόσεις πετρελαίου από την Βενεζουέλα, βασικό προμηθευτή της Κούβας, έχουν διακοπεί και η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «εξαιρετικού χαρακτήρα απειλή» που αντιπροσωπεύει η Κούβα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και η Αβάνα κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιδιώκει να προκαλέσει ασφυξία στην κουβανική οικονομία, που τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει την ενίσχυση των αμερικανικών κυρώσεων.