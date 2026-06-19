Στα Περιβόλια σήμερα ο τελευταίος σταθμός για το 5ο Παγκρήτιο Καμπ Τερματοφυλάκων

Την ευκαιρία να αξιολογηθούν από προπονητές τερματοφυλάκων διεθνούς επιπέδου θα έχουν οι συμμετέχοντες στον 4ο σταθμό του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών της GK Goalkeeper Academy στα Χανιά, από σήμερα 19 έως τις 21 Ιουνίου.

Ο κύκλος για το camp κλείνει στο Δημοτικό γήπεδο Περιβολίων, το «στολίδι» των Χανίων, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση (trials) των συμμετεχόντων, με στόχο τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων τους και τη διεκδίκηση δοκιμαστικών ή συνεργασιών με συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του camp στα Χανιά θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης των τερματοφυλάκων, όσο και στο προπονητικό πρόγραμμα, επιμελούμενοι τις προπονήσεις σε όλες τις ημέρες διεξαγωγής του camp και μεταφέροντας τη μεθοδολογία και την εμπειρία τους στους συμμετέχοντες ο Πολωνός Bartosz Groszak και ο Κύπριος Νικόλαος Κωνσταντινίδης.

Οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος στο Camp των Χανίων θα είναι οι εξής:

Παρασκευή (19 Ιουνίου): 15:00 – 19:00

Σάββατο (20 Ιουνίου): 16:00 – 20:00

Κυριακή (21 Ιουνίου): 16:00 – 20:00