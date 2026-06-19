menu
25.1 C
Chania
Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Στα Περιβόλια σήμερα ο τελευταίος σταθμός για το 5ο Παγκρήτιο Καμπ Τερματοφυλάκων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την ευκαιρία να αξιολογηθούν από προπονητές τερματοφυλάκων διεθνούς επιπέδου θα έχουν οι συμμετέχοντες στον 4ο σταθμό του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών της GK Goalkeeper Academy στα Χανιά, από σήμερα 19 έως τις 21 Ιουνίου.
Ο κύκλος για το camp κλείνει στο Δημοτικό γήπεδο Περιβολίων, το «στολίδι» των Χανίων, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση (trials) των συμμετεχόντων, με στόχο τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων τους και τη διεκδίκηση δοκιμαστικών ή συνεργασιών με συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο πλαίσιο του camp στα Χανιά θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης των τερματοφυλάκων, όσο και στο προπονητικό πρόγραμμα, επιμελούμενοι τις προπονήσεις σε όλες τις ημέρες διεξαγωγής του camp και μεταφέροντας τη μεθοδολογία και την εμπειρία τους στους συμμετέχοντες ο Πολωνός Bartosz Groszak και ο Κύπριος Νικόλαος Κωνσταντινίδης.
Οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος στο Camp των Χανίων θα είναι οι εξής:
Παρασκευή (19 Ιουνίου): 15:00 – 19:00
Σάββατο (20 Ιουνίου): 16:00 – 20:00
Κυριακή (21 Ιουνίου): 16:00 – 20:00

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum