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Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
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Στα παπούτσια του άλλου μας εαυτού

Ελένη Χαλκιαδάκη
Ελένη Χαλκιαδάκη
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Πόσες φορές νιώσαμε πως πρέπει να πάρουμε τα βουνά για να βρούμε την ησυχία μας; Να δραπετεύσουμε μακριά απ’ όλους κι απ’ όλα. Μακριά από τη ζωή που έχουμε χτίσει για εμάς. Μακριά… ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν συμβιβαζόμαστε υπερβολικά με τους άγραφους κανόνες της ζωής μας. Με όλα εκείνα που ακολουθούμε τυφλά, επειδή «έτσι είναι», επειδή έτσι τα βρήκαμε και έτσι μάθαμε να τα συνεχίζουμε.

Όχι γιατί είναι απαραίτητα το καλύτερο, αλλά γιατί είναι το γνώριμο. Κι ενώ πολλές φορές μας πνίγει, συνεχίζουμε, λες και θα καταρρεύσει ο κόσμος αν παρεκκλίνουμε λίγο από το περπατημένο μονοπάτι.

Κι ίσως εκεί να κρύβεται η μεγαλύτερη αλήθεια:

Δεν συνειδητοποιούμε πως εμείς είμαστε το σύστημα.

Στην πραγματικότητα, ολόκληρος ο κόσμος συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας. Οι ρόλοι μας ως παιδιά, εργαζόμενοι, σύντροφοι, γονείς ή φίλοι υπάρχουν πρώτα μέσα στη δική μας αντίληψη. Και μαζί τους γεννιούνται οι προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας αλλά και εκείνες που πιστεύουμε πως έχουν οι άλλοι για εμάς.

Έτσι γινόμαστε δέσμιοι των ίδιων μας των ρόλων.

Πρακτικές βαθιάς αυτοπαρατήρησης, όπως το Tibetan Pulsing, μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε καθαρά τι από όσα ζούμε είναι πραγματικά δική μας επιλογή και τι απλώς επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα. Να ξεσκαρτάρουμε πεποιθήσεις και συνήθειες που δεν μας εκφράζουν πια και να έρθουμε πιο κοντά στον αληθινό μας εαυτό.

Κι αν, αντί να εγκαταλείψουμε τη ζωή μας, δοκιμάζαμε για λίγο να τη ζήσουμε μέσα από τα παπούτσια του άλλου μας εαυτού;

Να φορέσουμε περισσότερα χρώματα. Να χαιρετήσουμε έναν άγνωστο. Να περπατήσουμε έναν δρόμο που δεν επιλέγουμε ποτέ. Να πάψουμε να ορίζουμε τον εαυτό μας μόνο από τη δουλειά ή τις υποχρεώσεις μας και να τον ορίσουμε από όσα πραγματικά μας γεμίζουν.

Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα βουνά για να νιώσουμε ελεύθεροι.

Γιατί μέσα μας υπάρχει ήδη ο άνθρωπος που θέλουμε να γίνουμε.

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να του επιτρέψουμε να φορέσει τα δικά του παπούτσια.

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