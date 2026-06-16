Στα μέσα φθινοπώρου θα είναι έτοιμο το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ

Άρχισαν και εκτελούνται με εντατικό ρυθμό, οι εργασίες για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πρόκειται για έργο που ζήτησε, υπενθυμίζεται, ο Αντρέα Τρινκιέρι από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη και ο τελευταίος έσπευσε, τάχιστα, να του δώσει σάρκα και οστά.

Στο προσκήνιο, τη δεδομένη στιγμή, είναι οι χωματουργικές εργασίες της κατασκευής και θα ακολουθήσουν, στην πορεία, οι βασικές, ώστε να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα και το κέντρο να ολοκληρωθεί στα μέσα φθινοπώρου, οπότε και θα τεθεί στη διάθεση των «ασπρόμαυρων» για χρήση.

Το νέο προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου» βρίσκεται σε έκταση που αποκτήθηκε από τον επικεφαλής του ΠΑΟΚ σε κοντινή απόσταση από το PAOK Sports Arena.