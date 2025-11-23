Στα λευκά ντύθηκε η Βασιλίτσα

Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έκαναν την εμφάνισή τους στη Βασιλίτσα και στα ορεινά των Γρεβενών, «ντύνοντας» το τοπίο στα λευκά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί, οι κορυφές αλλά και μεγάλα τμήματα του βουνού άρχισαν να καλύπτονται από λεπτό στρώμα χιονιού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ότι ο χειμώνας έφτασε για τα καλά.

Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε κοντά στο μηδέν, ενώ η υγρασία και η χαμηλή νέφωση ενίσχυσαν το χειμωνιάτικο σκηνικό. Παρά τη χιονόπτωση, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ωστόσο η κίνηση γίνεται με προσοχή λόγω ολισθηρότητας σε ορισμένα σημεία.

Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφορούν από το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας ενθουσίασαν όσους περιμένουν την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, με αρκετούς επισκέπτες να ανεβαίνουν στο βουνό για να δουν από κοντά το λευκό τοπίο.