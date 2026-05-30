Στα Λενταριανά «οι Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι

Το κλασικό έργο «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι θα παρουσιάσει το κουαρτέτο εγχόρδων Cretan String Quartet, το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026, στο Αµφιθέατρο Λενταριανών, στις 21:00 µ.µ., στο πλαίσιο των συναυλιών Candlelight.

Το πρόγραµµα της συναυλίας περιλαµβάνει: «Άνοιξη» (Allegro, Largo, Allegro Pastorale), «Καλοκαίρι» (Allegro non molto, Adagio-Presto, Presto), «Φθινόπωρο» (Allegro, Adagio Molto, Allegro Molto), «Χειµώνας» (Allegro non molto, Largo, Allegro) και «Η Φολία».