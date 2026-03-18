Στα… κάγκελα οι ιδιοκτήτες AirBnb – Προσφεύγουν στο ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Σύνδεσμος Εταιρειών

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης που παρατείνει έως το τέλος του 2026 την αναστολή εγγραφής νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων.

Η προσφυγή κατατέθηκε από κοινού με ιδιοκτήτρια ακινήτου στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της πόλης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία επεκτείνει για δεύτερο συνεχόμενο έτος το «πάγωμα» στην έκδοση νέων αριθμών μητρώου για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καλύπτοντας περιοχές όπως η Πλάκα, το Κουκάκι, το Θησείο και το Μεταξουργείο.

Το μέτρο προβλέπει ότι όσα ακίνητα δεν απέκτησαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη βραχυχρόνια μίσθωση για ολόκληρη την περίοδο 2025–2026. Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες που είχαν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους, δημιουργώντας στην πράξη μια αγορά δύο ταχυτήτων.

Οι βασικοί λόγοι της προσφυγής

Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος, οι βασικοί λόγοι της προσφυγής είναι οι εξής:

Ότι η παράταση της αναστολής συνιστά ουσιώδη περιορισμό στην αξιοποίηση περιουσίας και στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κατά τρόπο που αντίκειται στην προστασία της οικονομικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων. Ότι το μέτρο παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς επιλέγει την αυστηρότερη λύση (γενικευμένη αναστολή εγγραφών) χωρίς επαρκή τεκμηρίωση αναγκαιότητας και χωρίς να προκύπτει ότι δεν υπήρχαν ηπιότερα, στοχευμένα μέτρα. Ότι συντελείται παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης στον ανταγωνισμό και ότι η αναστολή νέων εγγραφών αφορά μόνο τη βραχυχρόνια μίσθωση στα 1ο–3ο Δημοτικά Διαμερίσματα, χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς για ξενοδοχεία στις ίδιες περιοχές. Ότι ο περιορισμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ενωσιακού πλαισίου (Οδηγία 2006/123/ΕΚ) για τη νόμιμη επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση δραστηριότητας, ιδίως ως προς την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την αιτιολόγηση. Ότι δεν τηρούνται οι όροι της εξουσιοδοτικής διάταξης, διότι δεν θεμελιώνεται επαρκώς ο «δικαιολογητικός λόγος» της παράτασης με συγκεκριμένα κριτήρια και δεδομένα που να συνδέουν το μέτρο με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στην προσφυγή, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται αίτημα εισαγωγής της υπόθεσης στην εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 20Α του Π.Δ. 18/1989, λόγω της περιορισμένης χρονικής ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.

«Ο Stama προσφεύγει ξανά στη δικαστική οδό καθώς η πλήρης απαγόρευση νέων εγγραφών δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων και περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα των πολιτών να αξιοποιήσουν την περιουσία τους», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος του STAMA Greece, Βασίλης Αργυράκης. «Η ρύθμιση της αγοράς είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να βασίζεται σε αναλογικά και τεκμηριωμένα μέτρα».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η υπόθεση αποκτά ευρύτερη σημασία για την αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, καθώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πλαίσιο ρύθμισης του κλάδου και για τη δυνατότητα επιβολής παρόμοιων περιορισμών σε άλλες περιοχές της χώρας.