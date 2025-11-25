menu
Πολιτισμός

Στα ίχνη Αρχαίων Πόλεων και Μνημείων στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου συνδιοργανώνουν το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, την εκδήλωση με τίτλο «Στα Ίχνη Αρχαίων Πόλεων και Μνημείων στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου».

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, υλοποιείται ένας συστηματικός και πολυεπίπεδος σχεδιασμός που στοχεύει στην περιβαλλοντική και πολιτισμική προστασία της περιοχής, μέσα από την ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και μνημειακού της αποθέματος. Καρποί αυτής της δημιουργικής συνεργασίας αποτελούν η υλοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων, η επιτάχυνση των ερευνών και των ανασκαφών, καθώς και η έκδοση σύγχρονων ενημερωτικών οδηγών, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προβολή και κατανόηση των αρχαίων πόλεων και μνημείων του Δήμου Καντάνου-Σελίνου από το ευρύ κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:
• Η ανασκαφή του αρχαίου Ωδείου στη Λισό και οι δράσεις ανάδειξης της αρχαίας πόλης, και
• Ο νέος πεζοπορικός οδηγός «Τα Μονοπάτια μου στην Κρήτη: Κάντανος-Σέλινο», οποίος και θα διανεμηθεί στο κοινό.»

