Στα επουράνια Χανιά ο Νίκος Παπαδάκης

Στα επουράνια Χανιά βρίσκεται πλέον ο Νίκος Παπαδάκης – Παπαδής ένας ωραίος Χανιώτης, ένας ωραίος Κρητικός, ο «ακάµατος εργάτης» του Βενιζελισµού, όπως γράφτηκε σε τούτη την εφηµερίδα.

Και πώς άλλωστε, αφού ο ίδιος ταύτισε την ύπαρξή του µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’’, αλλά και µε τον “Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Άνθρωπο τον Ηγέτη”, ορίζοντας και καθορίζοντας όχι µόνο τον δρόµο της πορείας και των παρακαταθηκών του µεγάλου εθνάρχη αλλά και τον δρόµο της ευθύνης αλλά και της υπενθύµισης πάµπολλων ιδεών, αξιών, µεγάλων, σπουδαίων υψηλών αρετών που κατείχε και ο ίδιος ο Ν. Παπαδάκης ως άνθρωπος!

Το έργο του εξάλλου ως γενικός διευθυντής του Ιδρύµατος είναι ασύλληπτα τεράστιο και γνωστό όχι µόνο εντός συνόρων αλλά και εκτός Ελλάδας. Ένα έργο σπουδαίο που µαζί µε τους συνεργάτες του κατάφεραν να καταστήσουν το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’’, το σηµαντικότερο Ίδρυµα για πολιτικό στην Ελλάδα!

∆εν θα αναφερθώ εδώ για αποτίµηση, αλλά για τη σπουδαία παρακαταθήκη που αφήνει, και που όλοι θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα εµπνέει τους συνεργάτες του στο Ίδρυµα που θα συνεχίσουν το έργο τους πατώντας στα δικά του βήµατα.

Ο Νίκος Παπαδάκης-Παπαδής αφήνει δυνατό το αποτύπωµά του πάνω σε τούτο τον κόσµο, έχοντας καταφέρει να φτάσει εκεί «που δεν µπορούσε»! Ή καλύτερα να φτάσει εκεί που δεν µπόρεσαν, δεν µπορούν πολλοί άλλοι, στην αθανασία!