Στα Χανιά το υπερ-πολυτελές Seabourn Encore

Στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης το υπερ-πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Seabourn Encore, το οποίο έφθασε στην πόλη μας από το Γύθειο.

Το εντυπωσιακό πλοίο μεταφέρει 572 επιβάτες και 410 άτομα πληρώματος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε εκατοντάδες επισκέπτες σήμερα να περιηγηθούν σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος στα Χανιά.

1 από 2

Το Seabourn Encore είναι ένα υπερ-πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Seabourn Cruise Line, ναυπηγημένο στην Ιταλία από την Fincantieri και πρόκειται για το μεγαλύτερο πλοίο της εταιρείας, με χωρητικότητα 600 επιβατών σε 302 σουίτες. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται σουίτες με ιδιωτικά μπαλκόνια και πολλές παροχές, όπως τα εστιατόρια Sushi και Solis, το VIP σαλόνι The Retreat και ένα πλήρως ανανεωμένο spa.