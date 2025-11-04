menu
22.8 C
Chania
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Στα Χανιά το διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας για την Πέτρα, το Γυαλί, τα Κεραμικά και τα Μέταλλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συνδιοργανώνει και φιλοξενεί, από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας για την Πέτρα, το Γυαλί, τα Κεραμικά και τα Μέταλλα, το οποίο αποτελεί το ετήσιο Colloquium Αρχαιομετρίας της Επιτροπής της UISPP (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) για την Αρχαιομετρία Προϊστορικών και Πρωτοϊστορικών Ανόργανων Αντικειμένων, Υλικών και των Τεχνολογιών τους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες από 25 χώρες του κόσμου, παρουσιάζοντας 56 ανακοινώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σχετικά με τη μελέτη και ανάλυση των πρώτων υλών, των τεχνολογιών παραγωγής και της διακίνησης των ανόργανων υλικών στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους.
Η διοργάνωση του συνεδρίου στα Χανιά αναδεικνύει τον ρόλο της Κρήτης ως σημαντικού κόμβου έρευνας και επιστημονικού διαλόγου γύρω από την αρχαιολογική επιστήμη και την αρχαιομετρία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ φορέων πολιτισμού, ερευνητικών ιδρυμάτων και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum