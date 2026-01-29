Στα Χανιά την Παρασκευή ο Υπουργός Μεταφορών – Υπογραφές για τον ΒΟΑΚ

Στα Χανιά αναμένεται στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων» ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας για τις υπογραφές σχετικά με το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να παραβρεθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, διάρκειας 35 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για το τμήμα Χανιά-Κίσσαμος, μήκους 30 χιλιομέτρων και αξίας 243,5 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 11 το πρωί ο κ. Δήμας θα βρίσκεται στο Καστέλλι Ηρακλείου για την εκκίνηση του διαγωνισμού σχετικά με τα νέα συστήματα αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Καστελλίου.