Στα Χανιά την Παρασκευή Μητσοτάκης – Τασούλας για το συνέδριο του Economist

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινά το πρωί της Παρασκευής στα Χανιά το συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη».

Το συνέδριο διεξάγεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και επικεντρώνεται στο αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης, με βασικούς άξονες τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις επενδύσεις.

Στις εργασίες του συμμετέχουν μέλη του υπουργικού συμβουλίου και στελέχη της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτοδιοικητικοί, ενώ εκπροσωπούνται ευρύτατα οι κλάδοι των κατασκευών και μεγάλων τεχνικών έργων, της ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των τραπεζών και της χρηματοδότησης επενδύσεων, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, των αερομεταφορών, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επενδύσεων, καθώς και της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας. Παράλληλα συμμετέχουν φορείς οδικής ασφάλειας, πανεπιστημιακά ιδρύματα και διεθνείς οικονομικοί και επενδυτικοί οργανισμοί, ενώ παρόντες είναι και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως οι AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METKA, Alpha Bank, Eurobank, COSMOTE, Vodafone, Aegean, SKY Express, Attica Group και Sani/Ikos .

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, σε όλο το μήκος των οδών Δασκαλογιάννη, Μίνωος, Αρχολέων και Καλλεργών καθώς και στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 το πρωί στην πλατεία Σπλάντζιας καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεκάδες φορείς και συλλογικότητες από την Κρήτη, εκφράζοντας αντιδράσεις για το περιεχόμενο του συνεδρίου και το αναπτυξιακό μοντέλο που -όπως υποστηρίζουν- προωθείται για την Κρήτη.

Σε ανακοινώσεις τους, η ΑΔΕΔΥ Χανίων, η ΕΛΜΕ, ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, η πρωτοβουλία «Close Souda Base» αναφέρονται σε «τουριστική και ενεργειακή λεηλασία», υπερτουρισμό, ιδιωτικοποιήσεις, πίεση στην κατοικία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μεγάλα έργα και ΑΠΕ, αλλά και για πολιτικές που -όπως αναφέρουν- ευνοούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εις βάρος εργαζομένων, αγροτών και τοπικών κοινωνιών.

Αιχμηρή ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, ο οποίος υποστηρίζει πως το συνέδριο πραγματοποιείται «για να επισφραγίσουν κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας και του τουρισμού της μονόπλευρης και ολιγοπωλιακής “ανάπτυξης” που ισοδυναμεί με λεηλασία της τοπικής οικονομίας και των ανθρώπων της».