menu
22.2 C
Chania
Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στα Χανιά την Παρασκευή Μητσοτάκης – Τασούλας για το συνέδριο του Economist

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινά το πρωί της Παρασκευής στα Χανιά το συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη».
Το συνέδριο διεξάγεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και επικεντρώνεται στο αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης, με βασικούς άξονες τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις επενδύσεις.
Στις εργασίες του συμμετέχουν μέλη του υπουργικού συμβουλίου και στελέχη της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτοδιοικητικοί, ενώ εκπροσωπούνται ευρύτατα οι κλάδοι των κατασκευών και μεγάλων τεχνικών έργων, της ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των τραπεζών και της χρηματοδότησης επενδύσεων, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, των αερομεταφορών, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επενδύσεων, καθώς και της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας. Παράλληλα συμμετέχουν φορείς οδικής ασφάλειας, πανεπιστημιακά ιδρύματα και διεθνείς οικονομικοί και επενδυτικοί οργανισμοί, ενώ παρόντες είναι και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως οι AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METKA, Alpha Bank, Eurobank, COSMOTE, Vodafone, Aegean, SKY Express, Attica Group και Sani/Ikos .

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, σε όλο το μήκος των οδών Δασκαλογιάννη, Μίνωος, Αρχολέων και Καλλεργών καθώς και στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές.
Υπενθυμίζεται ότι στις 9 το πρωί στην πλατεία Σπλάντζιας καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεκάδες φορείς και συλλογικότητες από την Κρήτη, εκφράζοντας αντιδράσεις για το περιεχόμενο του συνεδρίου και το αναπτυξιακό μοντέλο που -όπως υποστηρίζουν- προωθείται για την Κρήτη.
Σε ανακοινώσεις τους, η ΑΔΕΔΥ Χανίων, η ΕΛΜΕ, ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, η πρωτοβουλία «Close Souda Base» αναφέρονται σε «τουριστική και ενεργειακή λεηλασία», υπερτουρισμό, ιδιωτικοποιήσεις, πίεση στην κατοικία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μεγάλα έργα και ΑΠΕ, αλλά και για πολιτικές που -όπως αναφέρουν- ευνοούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εις βάρος εργαζομένων, αγροτών και τοπικών κοινωνιών.
Αιχμηρή ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, ο οποίος υποστηρίζει πως το συνέδριο πραγματοποιείται «για να επισφραγίσουν κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας και του τουρισμού της μονόπλευρης και ολιγοπωλιακής “ανάπτυξης” που ισοδυναμεί με λεηλασία της τοπικής οικονομίας και των ανθρώπων της».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum