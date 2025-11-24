Στα Χανιά την Κυριακή ο Δ. Κουτσούμπας

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Νοεμβρίου, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας, το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, θα επισκεφθεί τον Άγιο Νικόλαο. Στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει σε σύσκεψη που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου με φίλους και συμπορευόμενους του Κόμματος στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, με θέμα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Στην συνέχεια, θα μεταβεί στο Ηράκλειο όπου στις 9 το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, στο κέντρο «Αγράμπελη».

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο κ. Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη δυτική Κρήτη. Το μεσημέρι θα μεταβεί στο «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας» στην Ελεύθερνα Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 9, θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, στο κέντρο «Πορτοκάλι».