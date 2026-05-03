Στα Χανιά τα γυρίσματα για τη νέα σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Στην μικρή οθόνη μεταφέρεται το βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιούνιο στα Χανιά.

Συντελεστές της νέας σειράς που θα προβληθεί από το Mega την νέα τηλεοπτική σεζόν, μίλησαν από τα Χανιά για το σίριαλ που προσβλέπει να αναδείξει τις ομορφιές της Κρήτης.

Εκ μέρους της εταιρίας παραγωγής «Αργοναύτες» η κα Χριστίνα Κανελλοπούλου τόνισε την ιδιαίτερη ομορφιά της Κρήτης αναφέροντας χαρακτηριστικά «η ιστορία εξελίσσεται στην Κρήτη και εμείς φυσικά επιλέξαμε τον τόπο σας για τα γυρίσματα της σειράς. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις σπάνιες ομορφιές του τόπου, να τις αναδείξουμε όσο μπορούμε. Είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος, πολύ όμορφος τόπος. Διατηρούνται ακόμη αυτές οι αξίες στην Κρήτη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε μέσα από τη σειρά να τις προβάλλουμε. Υπολογίζουμε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν κάπου τον Ιούνιο προς τα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου υπολογίζουμε να κάνουμε τα γυρίσματα εδώ στην Κρήτη»

Ο κ. Μάριος Καραμάνης εκ των σκηνοθετών της σειράς αναφέρθηκε στην υπόθεση που πραγματεύεται το νέο σίριαλ εξηγώντας, πως πρόκειται για μία σειρά κοινωνική, συναισθηματικού δράματος. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων για την υπόθεση πρόκειται για δύο φίλους «««σταυραδέλφια» που λέτε εδώ στην Κρήτη, όπου ανάμεσά τους μπαίνει μια γυναίκα, η Μαριάννα Κιμούλη. Αυτή είναι η βασική μας ιστορία και έτσι εξελίσσεται. Βλέπουμε το περιβάλλον του καθενός από αυτούς, την οικογένειά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους όπου όλοι εμπλέκονται σιγά-σιγά σε αυτή την ιστορία».

Ο έτερος σκηνοθέτης κ. Κώστας Κιμούλης αναφέρθηκε στην τηλεοπτική μεταφορά «θα προτιμήσουμε όντως περισσότερο τα Χανιά γιατί είναι πιο πόλη που θέλουμε να γυριστεί και γύρω-γύρω στα χωριά. Το βιβλίο όπως ξέρετε πάντα είναι ένα βιβλίο αλλά εμείς έχουμε πάρα πολλές ιστορίες. Η Εμμανουέλα Αλεξίου που έχει κάνει τη διασκευή του σεναρίου ώστε να έχουμε περισσότερες ιστορίες και να μπορέσουμε να καλύψουμε και τον ένα χρόνο ή και ακόμα και δεύτερο χρόνο να ευελπιστούμε αν όλα πάνε καλά».

Ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, εκ των πρωταγωνιστών της σειράς ανέφερε μεταξύ άλλων για την επιλογή των Χανίων ως ο τόπος που θα γίνουν τα γυρίσματα της σειράς «χαίρομαι πάρα πολύ που η παραγωγή -αν θέλετε στην εισήγηση έτσι εντός εισαγωγικών τη δική μου- επέλεξε τα Χανιά. Είναι για ένα λόγο: να προβάλλουμε τον τόπο μας, την ομορφιά των Χανίων και όχι μόνο, και οπουδήποτε αλλού πάμε να παίξουμε. Το ρεπεράζ τελειώνει σήμερα (Σ.Σ. χθες) η πρώτη φάση. Έχουνε πάει και έχουν δει αρκετά χωριά στον Αποκόρωνα κυρίως, την Ασή Γωνιά, στο χωριό μου τα Ανώγεια. Θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κρήτης, των ανθρώπων δηλαδή που κατοικούν αυτό το νησί με όλες αυτές τις αρετές που προαναφερθήκανε, και κυρίως να αναδείξουμε μέσα από τη σειρά τι σημαίνει φιλία. Η φιλία είναι ο βασικός άξονας της σειράς αυτής».

Οσον αφορά στον ρόλο του ο κ. Αεράκης επεσήμανε πως πρόκειται για έναν ενδιαφέρον ρόλο αυτόν του “Παυλή”.