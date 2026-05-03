menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 3 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Στα Χανιά τα γυρίσματα για τη νέα σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Στην μικρή οθόνη μεταφέρεται το βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιούνιο στα Χανιά.
Συντελεστές της νέας σειράς που θα προβληθεί από το Mega την νέα τηλεοπτική σεζόν, μίλησαν από τα Χανιά για το σίριαλ που προσβλέπει να αναδείξει τις ομορφιές της Κρήτης.

Εκ μέρους της εταιρίας παραγωγής «Αργοναύτες» η κα Χριστίνα Κανελλοπούλου τόνισε την ιδιαίτερη ομορφιά της Κρήτης αναφέροντας χαρακτηριστικά «η ιστορία εξελίσσεται στην Κρήτη και εμείς φυσικά επιλέξαμε τον τόπο σας για τα γυρίσματα της σειράς. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις σπάνιες ομορφιές του τόπου, να τις αναδείξουμε όσο μπορούμε. Είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος, πολύ όμορφος τόπος. Διατηρούνται ακόμη αυτές οι αξίες στην Κρήτη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε μέσα από τη σειρά να τις προβάλλουμε. Υπολογίζουμε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν κάπου τον Ιούνιο προς τα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου υπολογίζουμε να κάνουμε τα γυρίσματα εδώ στην Κρήτη»

Ο κ. Μάριος Καραμάνης εκ των σκηνοθετών της σειράς αναφέρθηκε στην υπόθεση που πραγματεύεται το νέο σίριαλ εξηγώντας, πως πρόκειται για μία σειρά κοινωνική, συναισθηματικού δράματος. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων για την υπόθεση πρόκειται για δύο φίλους «««σταυραδέλφια» που λέτε εδώ στην Κρήτη, όπου ανάμεσά τους μπαίνει μια γυναίκα, η Μαριάννα Κιμούλη. Αυτή είναι η βασική μας ιστορία και έτσι εξελίσσεται. Βλέπουμε το περιβάλλον του καθενός από αυτούς, την οικογένειά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους όπου όλοι εμπλέκονται σιγά-σιγά σε αυτή την ιστορία».

Ο έτερος σκηνοθέτης κ. Κώστας Κιμούλης αναφέρθηκε στην τηλεοπτική μεταφορά «θα προτιμήσουμε όντως περισσότερο τα Χανιά γιατί είναι πιο πόλη που θέλουμε να γυριστεί και γύρω-γύρω στα χωριά. Το βιβλίο όπως ξέρετε πάντα είναι ένα βιβλίο αλλά εμείς έχουμε πάρα πολλές ιστορίες. Η Εμμανουέλα Αλεξίου που έχει κάνει τη διασκευή του σεναρίου ώστε να έχουμε περισσότερες ιστορίες και να μπορέσουμε να καλύψουμε και τον ένα χρόνο ή και ακόμα και δεύτερο χρόνο να ευελπιστούμε αν όλα πάνε καλά».

Ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, εκ των πρωταγωνιστών της σειράς ανέφερε μεταξύ άλλων για την επιλογή των Χανίων ως ο τόπος που θα γίνουν τα γυρίσματα της σειράς «χαίρομαι πάρα πολύ που η παραγωγή -αν θέλετε στην εισήγηση έτσι εντός εισαγωγικών τη δική μου- επέλεξε τα Χανιά. Είναι για ένα λόγο: να προβάλλουμε τον τόπο μας, την ομορφιά των Χανίων και όχι μόνο, και οπουδήποτε αλλού πάμε να παίξουμε. Το ρεπεράζ τελειώνει σήμερα (Σ.Σ. χθες) η πρώτη φάση. Έχουνε πάει και έχουν δει αρκετά χωριά στον Αποκόρωνα κυρίως, την Ασή Γωνιά, στο χωριό μου τα Ανώγεια. Θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κρήτης, των ανθρώπων δηλαδή που κατοικούν αυτό το νησί με όλες αυτές τις αρετές που προαναφερθήκανε, και κυρίως να αναδείξουμε μέσα από τη σειρά τι σημαίνει φιλία. Η φιλία είναι ο βασικός άξονας της σειράς αυτής».
Οσον αφορά στον ρόλο του ο κ. Αεράκης επεσήμανε πως πρόκειται για έναν ενδιαφέρον ρόλο αυτόν του “Παυλή”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum